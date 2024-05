Acusado de atentado contra Robert Fico passa por primeira audiência judicial

O homem acusado de tentar assassinar o primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, passou por sua primeira audiência judicial no sábado, 18, afirmou a imprensa local, no tribunal em Pezinok, cidade próxima à capital, Bratislava.

O homem de 71 anos foi identificado pela imprensa local como Juraj Cintula, um poeta amador que pode ter trabalhado uma vez como guarda de segurança de um shopping no sudoeste do país.

Autoridades locais disseram que o suspeito não pertencia a nenhum grupo político, embora o ataque tenha esta motivação. Os promotores do caso pediram à polícia para não divulgarem a identidade do acusado.

Segundo a ministra da Saúde da Eslováquia, Zuzana Dolinkova, Fico passou por uma cirurgia de duas horas na sexta-feira, 17, para remover tecido morto de múltiplos ferimentos de bala, o que “contribuiu para um prognóstico positivo” para o primeiro-ministro, cujo estado de saúde é considerado estável, mas grave. O ministro da Defesa do país, Robert Kalinak, disse que a condição ainda torna impossível transportá-lo para Bratislava.

Fico, de 59 anos, foi baleado enquanto cumprimentava apoiadores após uma reunião do governo na quarta-feira, 15, em Handlova /Com informações da Associated Press

Estadão Conteúdo