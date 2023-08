Acidente com trem no Paquistão mata ao menos 25 pessoas e fere outras 80

Veículo descarrilou em cidade no sul do país; incidentes do tipo são frequentes na região

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Ao menos 25 pessoas morreram e 80 ficaram feridas neste domingo (6), depois que um trem de passageiros descarrilou na cidade de Nawabshah, no sul do Paquistão. Os números foram informados pela emissora local Geo News.

Imagens divulgadas mostram dezenas de pessoas no local da tragédia. Algumas tentavam quebrar as janelas dos vagões para permitir a saída dos passageiros e outras tentavam com as próprias mãos e veículos levar os feridos para hospitais próximos. Por volta das 17h no horário local (9h em Brasília), ainda havia presos nos destroços do trem.

Não há informações sobre as causas do acidente. O ministro das Ferrovias e Aviação do país, Khawaja Saad Rafique, evitou dar detalhes e disse que alguém poderia ter causado “deliberadamente” o acidente, assim como também poderia ter ocorrido uma falha mecânica.

O que já se sabe é que o trem andava com capacidade acima do permitido. Até por isso, as autoridades temem perdas ainda maiores. O veículo tem espaço para 950 passageiros em sua classe econômica e 72 em seu vagão com ar-condicionado.

As operações ferroviárias da região de Sindh, onde o acidente aconteceu, foram suspensas. A paralisação pode durar até 18 horas, segundo a imprensa local.

O Paquistão tem um longo histórico de tragédias envolvendo trens. Nos últimos anos, o país vem testemunhando uma série de acidentes do tipo.

Em junho de 2021, por exemplo, dois trens colidiram perto de Daharki, em Sindh, matando pelo menos 65 pessoas e ferindo outras 150. Na ocasião, um trem descarrilou e um segundo veículo se chocou contra os destroços cerca de um minuto depois. Dois anos antes, 75 passageiros morreram queimados em um incêndio a bordo.

Há anos, o governo paquistanês tenta garantir fundos para atualizar a rede ferroviária do país. A promessa mais recente passa pela Iniciativa Cinturão e Rota, projeto da China de financiamento para projetos de infraestrutura em países em desenvolvimento.

Em junho deste ano, um acidente semelhante ao deste domingo causou a morte de cerca de 300 pessoas na Índia; outras 850 ficaram feridas. Na ocasião, após descarrilarem, os vagões de um trem invadiram outro trilho, onde foram atingidos por um veículo que ia em alta velocidade na direção oposta. Três meses antes, 57 pessoas morrem na Grécia também em um acidente envolvendo trens.