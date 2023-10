1,7 mil brasileiros pedem ajuda para voltar ao país

Foram identificados três brasileiros desaparecidos e um ferido após o conflito – duas mulheres e um homem, todos jovens

O Itamaraty, por meio da Embaixada do Brasil em Tel-Aviv, informou que coletou, até ontem, os dados de cerca de 1,7 mil brasileiros e dependentes, hospedados na cidade e em Jerusalém, que têm interesse em voltar para o País. Segundo a pasta, a maioria é de turistas.

A estimativa é de que 14 mil brasileiros vivam em Israel e 6 mil em territórios palestinos. O governo enviará seis aviões da Força Aérea Brasileira para a repatriação. Segundo a Agência Brasil, o primeiro deve chegar hoje a Tel-Aviv para o embarque do primeiro grupo.

A Agência informou também que o Escritório da Representação em Ramallah, na Cisjordânia, está em contato com os brasileiros em Gaza. Diante da deterioração das condições na região, está implementando um plano para a retirada deles em coordenação coma Embaixada do Brasil no Cairo. A retirada precisa ser por via terrestre.

Estadão Conteúdo