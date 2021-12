MS anuncia mais recurso para o tratamento de doença renal crônica no SUS

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, assinou, há pouco, uma portaria que destina mais recursos para a terapia renal substitutiva no Sistema Único de Saúde (SUS). A medida irá reforçar o atendimento à população que utiliza o serviço no SUS e visa ainda apoiar estados e municípios com reajuste nos valores pagos aos procedimentos.

A portaria prevê aumento um reajuste no tratamentos oferecidos pela rede pública de Saúde destinados a portadores de Doença Renal Crônica. A diálise peritoneal passa a ter um incremento de 24% e as sessões de hemodiálise, 12,5%.

Segundo o Ministério da Saúde, cerca de10% da população possuir algum tipo de Doença Renal Crônica. Ministério estima um crescimento de 3,6% ao ano. Diabetes, hipertensão arterial e obesidade estão entre os fatores de risco.

Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o investimento nos procedimentos a portadores de Doença Renal Crônica realizados pelo SUS será de R$ 400 milhões. “Saúde é um direito de todos e dever do Estado. O SUS atende 75% da população brasileira. Então o SUS é nossa prioridade”, disse Queiroga.

Bahia

Durante a coletiva realizada no Ministério da Saúde realizada há pouco, o ministro quebrou o protocolo e falou sobre as enchentes que assolam a Bahia. Em seguida, fez uma espécie de prestação de contas das medidas realizadas pelo Governo Federal para aplacar os estragos deixados pelo temporal. “O Brasil nasceu na Bahia. O estado enfrenta hoje uma situação de extrema dificuldade. Sobrevoamos a região afetada pelas chuvas e assinamos uma portaria destinando R$ 12 milhões de recursos para famílias afetadas”