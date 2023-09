Motorista que atropelou Kayky Brito arrecada mais de R$ 120 mil com vaquinha online

Gente, hoje é feriado e seguimos trabalhando , são exatamente 16 horas da tarde e neste exato momento a vaquinha virtual que foi criada para ajudar o motorista já ultrapassou a casa dos R$ 100 mil desde que foi divulgada na manhã desta quinta-feira (7).



Nas redes sociais, ele agradeceu o apoio e as mensagens de carinho recebido e afirmou que não tem vivido “dias fáceis”. “Agradeço todo amor e carinho que vocês têm depositado do meu lado. Gratidão por tudo. Deus abençoe cada um de vocês. Não sou muito bom com as palavras, ainda mais numa situação como estou vivendo agora. Deus é bom o tempo todo”, declarou.