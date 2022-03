Morre baterista do Foo Fighters e Lollapalooza 2022 cancela show deste domingo

“Seu espírito musical e riso contagiante vão viver conosco para sempre”, escreveu grupo no Twitter. A banda cancelou resto da turnê na América do Sul

Morreu o baterista do Foo Fighters, Taylor Hawkins, afirmou a banda em suas redes sociais na noite desta sexta-feira. Ele tinha 50 anos e foi encontrado sem vida em um hotel em Bogotá, na Colômbia, onde o grupo se apresentaria. A causa da morte não foi divulgada.

O Foo Fighters estava previsto para se apresentar no Lollapalooza, em São Paulo, na noite de domingo (26), encerrando o festival como última atração do Palco Budweiser, mas as próximas apresentações do grupo foram canceladas.

“A família Foo Fighters está devastada pela perda trágica e prematura de nosso amado Taylor Hawkins. Seu toque musical e sua risada contagiante viverão com todos nós para sempre. Nossos corações estão com sua esposa, filhos e família, e pedimos que sua privacidade seja tratada com o maior respeito neste momento inimaginavelmente difícil”, dizia o anúncio no Instagram da banda.