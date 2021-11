Modelo atacada no rosto por cão dá a volta por cima

A modelo foi atacada por um pitbull e perdeu parte do lábio superior e do nariz. Nesse ano, ela se submeteu a uma cirurgia plástica

Após um ano, a modelo e skatista Brooklinn Khoury, 22, deu a volta por cima e encontrou motivos para voltar sorrir. No ano passado, ela foi atacada por um pitbull e perdeu parte do lábio superior e do nariz. Em novembro desse ano, a modelo se submeteu a uma cirurgia plástica de reparação do seu rosto.

A cirurgia de reparação envolveu a criação de um enxerto de pele do antebraço para substituir a pele do rosto. Segundo o tabloide britânico “Daily Mail”, a cirurgia custou US$ 400.000 (cerca de R$ 2,2 milhões) e exigirá pelo menos mais cinco procedimentos de acompanhamento.

A modelo postou um vídeo do making of do procedimento no Youtube. “Já se passou um ano desde que o pitbull me atacou e arrancou meu lábio superior e partes do meu nariz. Finalmente encontrei um cirurgião. Vai ser um longo caminho para a recuperação”, disse

Em outubro deste ano, Brooklinn revelou estar namorando a dançarina Chloé Lukasiak, conhecida pela participação no reality show norte-americano “Dance Moms”. “Não consigo nem começar a descrever o que isso significou para mim e o quanto você significa para mim. Não há palavras para descrever você”.