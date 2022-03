Marina Sena contraria o TSE e faz referência a Lula em show no Lollapalooza

Em “Me Toca”, um de seus maiores hits, a mineira e suas bailarinas fizeram um “L” com a mão, assim como a cantora Pabllo Vittar fez no primeiro dia de festival, sexta (25)

A mais recente revelação do pop brasileiro, Marina Sena subiu ao palco Onix, do Lollapalooza, às 15h55 do último dia do festival. Logo no início do show, fez uma sutil referência ao ex-presidente Lula, do PT, desafiando a decisão do TSE de proibir manifestações políticas dos artistas nos palcos por considerá-las propaganda eleitoral.

Em “Me Toca”, um de seus maiores hits, a mineira e suas bailarinas fizeram um “L” com a mão, assim como a cantora Pabllo Vittar fez no primeiro dia de festival, sexta (25).

Essa não é a primeira vez que a cantora se posiciona a favor do petista. Ela já fez várias declarações de apoio a ele.

Além disso, Marina pediu aos fãs maiores de 16 que tirem logo seus títulos de eleitor.

Ovacionada pelo público, que fez um coro celebrando Lula, a mineira ergueu novamente suas mãos mostrando o dedo do meio e disse: “Não é possível que com tanta gente gritando isso nós não consigamos [eleger o petista]”.