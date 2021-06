Marcelo Queiroga detalha protocolos da Copa América no Brasil

O ministro listou o número de jogos previstos para sustentar que a competição não traz riscos. Além disso, lembrou que turistas dos países envolvidos já têm autorização para livre entrada no país

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga informou nesta segunda-feira (7) as medidas de controle aos envolvidos na Copa América.

De acordo com o ministro, os atletas serão testados a cada 48 horas com testes moleculares, os chamados RT-PCR. As equipes vão se locomover em voos fretados, ficarão em quartos individuais em andar isolado de hotéis e terão restrição a circulação fora dos estabelecimentos.

Queiroga fez questão de minimizar as preocupações sobre a competição sul-americana durante a pandemia no Brasil, um dos países com maior número de mortos pela covid-19.

“Não é um campeonato de grande dimensão. Partindo do pressuposto que a prática de atividades esportivas competitivas está acontecendo normalmente no nosso país, inclusive o campeonato das divisões do campeonato brasileiro, Taça Libertadores da América, Sul-Americana, Eliminatórias da Copa do Mundo, (…) não há nenhum óbice legal ou sanitário”, disse Queiroga.

