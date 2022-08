Maisa vai parar em hospital por causa de corpo estranho no olho: “Já está tudo bem”

Apresentadora contou no Instagram que isso já aconteceu algumas vezes e indicou para que seus fãs não cocem os olhos

Que susto! Maisa adora testar o nosso emocional. Quase faleci quando vi que a musa estava no hospital, mas de acordo com ela mesma, já está tudo bem e tudo não passou de um susto, afinal um corpo estranho entrou nos olhos da apresentadora. Maisa ainda indicou que quando isso acontecer com seus fãs para que eles não coçarem os olhos, porque só piora a situação.

“Estava eu no trabalho quando entra um corpo estranho no meu olho. Fui para o hospital e tiramos um corpo estranho. Dica de ouro: Não cocem o olho, porque vocês podem arranhar a córnea”, disse ela.

A apresentadora também disse que isso já aconteceu algumas vezes com ela, mas que dessa vez tudo foi mais relax. “Dessa vez só colírio e descansar, está de boa”, contou.

“Agora já tá tudo bem. Sempre que forem coçar os olhos, lembre da prima de vocês e não façam isso, porque só piora”, escreveu nos stories.