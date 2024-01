Luísa Sonza precisou distribuir água para os fãs no show de Goiânia

Mas que absurdo, genteeee! Como vocês sabemos na noite desta sexta-feira (19), a Luísa Sonza fez um show da Escândalo Íntimo Tour na Arena Multiplace lá em Goiânia. Pois bem, acontece que a propria cantora e sua equipe precisaram distribuir água para a galera, já que o local do evento não tinha bebedouro gratuitos, e muito menos distribuíram água de graça ou até mesmo deixaram o público entrar com copo ou garrafas de água na casa de show.

Será que eles não aprenderam com o caso “Ana Clara Benevides”, que aconteceu durante a turnê da cantora Taylor Swift aqui no Rio de Janeiro? Obviamente, o público não deixou barato o ocorrido e desceram o pau na casa de shows.

“Arena Multiplace proibindo entrar com água no show da Luísa Sonza mesmo depois de ter virado lei”, escreveu um internauta no X – antigo Twitter.