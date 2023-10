Luísa Sonza fica irritadíssima com publico que canta “Chico’ sem alterar a letra

A cantora foi participar da gravação do DVD do grupo Menos é Mais no Ceará e se irritou com público cantando a versão antiga de Chico.

Minha gente, minha querida amiga Luísa Sonza ficou possessa com o público durante uma apresentação nesta quarta-feira (25). Ela foi fazer uma participação na gravação do DVD do grupo de pagode Menos É Mais quando começou a cantar a música “Chico “, que tem a letra mudada após Sonza terminar o namoro com o streamer e influenciador Chico Moedas, que a traiu em um bar no Rio de Janeiro. A loira não gostou nem um pouco que os fãs reproduziram a versão antiga da música durante a apresentação. “P****, ta de sacanagem! Falaram ‘Chico’, vai se f****”, reclamou ao pedir para que a banda recomeçasse. “Tem gente que não aprendeu ainda, tem que aprender”, disse cantando novamente a música, desta vez, na versão atualizada. Luísa atualizou o refrão da música de “Chico, se tu me quiseres” para “Se acaso me quiseres, sou dessas mulheres de se apaixonar”, parafraseando “Folhetim”, de Gal Costa.



A reação da cantora foi muito mal recebida pelos internautas, que questionou a atitude da cantora. “Ela faz a música, coloca o nome da música de Chico e reclama que as pessoas cantem do jeito que ela mesmo fez. Inacreditável”, escreveu um perfil. ” Ninguém mandou tu ser emocionada e fazer uma música com um mês conhecendo o cara. Fez graça, agora sustenta”, opinou outro. 🚨AMOROSAAA: Luísa Sonza “se revolta” após plateia cantar ‘Chico’ em vez de ‘se acaso me quiseres’. pic.twitter.com/nNs88MIYeG — CHILIQUEI (@Chiliqueii) October 26, 2023 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE