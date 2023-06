Luciano Huck afirma não ter medo de ser presidente, mas observa: ‘Todo mundo que quis nunca foi’

Huck expressou seu desejo de contribuir para um país mais justo e afirmou que é necessário formar novas lideranças

Luciano Huck diz não temer a possibilidade de se tornar presidente do Brasil, apesar de não considerar isso um objetivo pessoal. Em uma entrevista ao podcast PodPah, ele afirmou: “Eu não tenho medo disso, do fundo do meu coração, mas eu não tenho essa vaidade. Todo mundo que quis na vida, nunca foi. Isso é destino. Então, o que eu sei é que não saí do debate. A fumaça não volta para dentro da garrafa, entendeu?”.

Huck expressou seu desejo de contribuir para um país mais justo e afirmou que é necessário formar novas lideranças e debater ideias que realmente solucionem os problemas do Brasil. Ele também mencionou sua intenção de participar da vida cívica e política do país enquanto estiver presente, e destacou a importância de evitar uma direita intransigente, ao mesmo tempo em que não considera a esquerda atrasada no país.

O apresentador do programa “Domingão”, cuja candidatura presidencial foi especulada em 2022 e posteriormente descartada, condenou a polarização do país e expressou frustração em relação às críticas recebidas por suas opiniões políticas. Ele ressaltou a importância do diálogo, afirmando: “Antes desse país dividido e polarizado, por pensar diferente você não era inimigo. Hoje em dia quem vai me criticar que eu estou aqui é o cara que não vota no cara que eu votei. Beleza a gente debater porque se a gente deixar a coisa dividida, vai ser sempre um lado ou outro, a gente não vai trocar ideia. A gente perdeu a capacidade de ouvir. A internet dá voz para todos os idiotas possíveis”.