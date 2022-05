Leite sobre desistência de Doria: ‘Gesto importante pela unificação da 3ª via’

O ex-governador do Rio Grande do Sul somou-se aos elogios de correligionários ao Doria por ter desistido de concorrer à Presidência

O ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB) somou-se aos elogios de correligionários ao tucano João Doria por ter desistido de concorrer à Presidência da República. “O PSDB teve candidato legítimo oriundo das prévias, que agora faz gesto pela unificação da terceira via sob liderança de outro partido. Gesto importante de João Doria, que merece respeito”, escreveu Leite no Twitter.

Doria e Leite travaram uma disputa acirrada nas prévias do PSDB, vencidas pelo paulista no ano passado. Mas a cúpula do partido resistiu a indicar o ex-governador de São Paulo à vaga de candidato e prefere apoiar a senadora Simone Tebet (MDB-MS) na disputa, o que motivou a desistência de Doria. O apoio ao MDB ainda não foi oficializado.

“As circunstâncias adversas de uma eleição não diminuem a relevância do seu legado para o Brasil”, acrescentou Leite, na mesma rede social, sobre Doria, que renunciou ao cargo de governador de São Paulo em 31 de março para se lançar na disputa nacional.

Em nota, o ex-presidente Michel Temer também fez elogios ao ex-governador. “O ex-governador João Doria realizou um extraordinário governo em São Paulo, confirmando seu perfil de gestor qualificado. Revela, agora, desprendimento, praticando um gesto grandioso.”

Correligionário de Simone Tebet, Temer aproveitou para também elogiar a pré-candidata do partido. “A senadora Simone Tebet, por sua vez, tem demonstrado que está à altura do desafio que se apresenta a ela”, afirmou.

Estadão Conteúdo