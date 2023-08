Larissa Manoela não receberá cachê do seu novo filme devido ao rompimento com os pais

A artista terminou de rodar as sequências do longa-metragem em março, quando ainda tinha sua carreira e seu dinheiro administrado pelos pais.

É meus amores, a vida da menina Larissa Manoela não tá nada fácil. Como protagonista do filme “Tá Escrito”, a atriz não recebeu seu cachê como o combinado pela produção do longa-metragem. O verdadeiro motivo da falta desse pagamento estaria relacionado com a gestão de carreira da atriz, que era conduzida por seus pais, Silvana Taques e Gilberto Elias, na época em que o contrato para o filme foi firmado.

Depois do rompimento do vínculo profissional com os pais, Larissa teria ficado sem direito ao valor combinado. Quando as filmagens foram concluídas em março, Larissa Manoela ainda não tinha controle de seus ganhos, algo que só passou a ocorrer em maio. Foi como se ela tivesse feito o filme praticamente “de graça”. Mas a atriz não ficará sem nenhuma remuneração não, ela receberá uma parte da arrecadação na bilheteria, que irá diretamente para sua conta, sem interferência dos pais.