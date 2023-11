“Jhowzin”: Trapper da Vila Kennedy Conquista o Sucesso com “Mil Real no Meu Nike”

O cenário musical carioca está em efervescência com o surgimento de um talento promissor: Jhowzin, também conhecido como Cleison, é o trapper que tem conquistado corações e paradas de sucesso com sua mais recente música, intitulada “Mil Real no Meu Nike”.

Natural da Vila Kennedy, Jhowzin tem se destacado por suas letras impactantes, que retratam a realidade das comunidades e inspiram milhares de crianças no Rio de Janeiro. Com quase 200 milhões de visualizações em suas músicas, ele se tornou um dos maiores trappers da cidade maravilhosa.

O rapper não apenas brilha solo, mas também colabora com artistas reconhecidos nacionalmente, incluindo o renomado “L7nnon”. Essas parcerias têm ampliado sua influência e o colocado como uma inspiração para jovens que buscam alternativas positivas fora do mundo do crime.

Em suas próprias palavras: “É muito gratificante ver as crianças da minha comunidade se espelhando em mim. Quero proporcionar um futuro melhor para suas famílias e mostrar que existem outros caminhos para o sucesso, respeito e dignidade.”

A música sempre esteve presente na vida de Jhowzin. Antes de se tornar um rapper, ele era DJ até 2015. No entanto, após receber o conselho de um amigo inspirador, decidiu explorar o universo das rimas e nunca mais olhou para trás. Durante a pandemia de 2020, com shows cancelados, ele mergulhou de cabeça no estúdio, buscando autoconhecimento e aprimoramento de seu som.

No meio dessa jornada, Jhowzin cruzou o caminho do empresário Revan Lopes, por meio de sua namorada, que era filha do dono da BomChá Records. Impressionado com o trabalho da gravadora em tirar jovens das periferias das ruas e do crime, Jhowzin viu em Revan um parceiro visionário. A sociedade entre eles perdura até os dias atuais.

Em 2022, Jhowzin lançou seu primeiro álbum de estúdio, intitulado “Honra & Lealdade”. O projeto promete consolidar ainda mais sua posição no cenário musical e inspirar uma nova geração de artistas.

Jhowzin é a prova de que a música pode ser uma ferramenta poderosa para transformar vidas e abrir portas. Seu sucesso é um exemplo de superação e determinação, e sua trajetória continua a inspirar a todos nós.