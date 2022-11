Irmãos de Guilherme de Pádua agradecem a todos que acreditaram na redenção do ex-ator

O pastor e ex-ator morreu ontem (07), vítima de um ataque cardíaco.

O velório, para 300 pessoas, foi realizado na Igreja Batista da Lagoinha, em sua cidade natal, Belo Horizonte – MG, e presidida pelo pastor Márcio Valadão. Ele foi marcado pela presença de pessoas que faziam parte do ministério “Recomeço”.

Para quem não sabe, após ser condenado pela morte da atriz Daniella Perez, Pádua se tornou um dos líderes do ministério citado acima, o qual possui o objetivo de reintegrar criminosos na sociedade, oferecendo, além da pregação da palavra, moradia e incentivo à presidiários e ex-presídiários. Para os integrantes do ministério, que idolatravam o pastor, ele morreu como um herói.

Ao contrário do que é de costume, o velório de Pádua foi bem rápido, durando apenas das 10h às 13h. O caixão de Guilherme estava aberto e com sua metade inferior coberta por flores, enquanto Pádua, que apresentava um rosto sereno, estava vestindo uma camisa branca bordada.

Segundo minhas fontes, além daqueles que estavam presentes na cerimônia, durante todo o velório, os líderes do ministério estavam recebendo diversas ligações de presídios além de outros integrantes que estavam tentando chegar ao local, mas não obtiveram sucesso.

Durante o decorrer da cerimônia, houve alguns depoimentos dos que estavam presentes, dentre eles: os seus irmãos, que agradeceram a todos que acreditaram na redenção de Guilherme; um assassino e traficante, que havia pegado 50 anos de prisão e que foi acolhido pelo ministério do pastor; um pastor, que mesmo com seus diversos crimes tendo levado mais de 20 tiros foi resgatado por Pádua; e sua esposa, a maquiadora Juliana de Assis Lacerda, a quem conheceu durante uma festa e teve o seu casamento profetizado por uma pastora.

Em seu discurso, apesar de não especificar, Juliana afirma que também já pertenceu ao mundo do crime e que atualmente é a ‘líder do presídio feminino’, onde ela resgata presidiárias para o ministério de seu falecido marido.

De acordo com os burburinhos que estavam rolando durante o velório, nos últimos meses, após a estreia do documentário ‘Pacto Brutal: O Assassinato de Daniella Perez‘, o ex-ator estava muito aflito e abusando do uso de entorpecentes, devido ao massacre que estava sofrendo da mídia. Lá o pessoal acredita que essa aflição e o abuso do uso de drogas possam ter auxiliado para que Guilherme infartasse.