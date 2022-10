Inova Sebrae teve Arena Gamer com campeonatos de Fifa e Just Dance e PlayStation 5 como prêmio

João Victor e Lucas Vinícius (foto de destaque) foram os campeões

O Centro de Convenções Ulysses Guimarães recebeu, na terça (25) e quarta-feira (26), o Inova Sebrae. Sendo um evento que fala sobre inovações, é claro que teria um espaçozinho gamer, a Arena Gamer. Mas teve mais! Rolou campeonato de Fifa 23 e Just Dance, e o prêmio era nada mais nada menos do que um PlayStation 5. É claro que eu fui lá acompanhar de perto.

Competindo em um telão gigante, com plateia e até narração, o campeão de Fifa foi o João Victor, de 19 anos, morador de Taguatinga Norte. Já o vencedor no Just Dance foi o Lucas Vinícius, 17 anos, cria de Ceilândia Sul (foto de destaque). Ambos levaram um PS5 para casa.

Eu conversei um pouquinho com o João Victor, campeão do Fifa:

Karol/Game Life: O que você achou da competição? Tava difícil? Seja sincero, hein?!

João Victor: Na sinceridade, só senti um pouco de dificuldade na final, mas os outros jogos foram muito fáceis. Na final eu já sabia que ia ganhar, porque nós fomos jogando e se conhecendo ali durante a partida. Eu sabia que ia levar.

Karol: Há quanto tempo você joga FIFA?

João: Eu jogo regurlamente desde 2017, sempre no PlayStation. Já trilhei uma longa estrada.

Karol: Com qual time você costuma jogar?

João: Eu jogo o modo Ultimate Team. Quando é com time, escolho o Paris Saint-Germain (PSG).

Karol: Seus amigos vieram te assistir, torcer por você?

João: Meu amigo Gabriel veio, chegou um pouco atrasado, mas a gente dá uma moral para ele.

Depois, troquei ideia com o Lucas:

Karol/Game Life: Há quanto tempo você joga Just Dance?

Lucas Vinícius: Comecei em junho do ano passado, é bem recente.

Karol: E por que começou a jogar há pouco tempo?

Lucas: Conheço o jogo desde pequeno e sempre gostei, mas eu não tinha o console e só consegui um no ano passado. De lá para cá, venho treinando bastante.

Karol: Você já gostava de dançar antes?

Lucas: Eu não dançava antes, descobri que gostava quando comecei a jogar.

Karol: Você costuma jogar só quando tá com a galera ou também pratica sozinho?

Lucas: Eu costumo sempre jogar com meus amigos, porque é um jogo que anima e faz a galera levantar. Eu treino em casa sozinho, mas jogo mais quando tenho a companhia do pessoal.

Karol: Você treinou para a competição ou chegou na cara e na coragem?

Lucas: Eu treinei! Comecei a treinar sete horas por dia para conseguir chegar aqui, e valeu todo o esforço.

Karol: E o que você achou da dificuldade da competição?

Lucas: Olha, eu vim preparado, mas a final foi bem acirrada. O nervosismo atrapalha um pouco.

Esses meninos devem estar super felizes com suas conquistas, afinal, quem não quer um PlayStation 5, né?!

Fora a competição, a Arena Gamer contava com mais quatro televisões enormes com PlayStation 4 para a galera jogar Fifa, Brawhalla, Tekken, entre outros jogos. Havia ainda um espaço Fliperama e até VR com Beat Saber. Nesse eu tinha que ir! Nunca havia jogado e, para a primeira vez, escolhi a música da Lady Gaga – Just Dance. Até que fui bem, chegando a fazer um combo de 44. Para a primeira vez, foi um número legal, diz aí?

Que venham mais eventos desse porte aqui na nossa capital para nos proporcionar experiências como essa!