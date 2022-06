Início de Diniz pelo Fluminense no Brasileirão é pior que no Santos em 2021

Em 2021, Diniz iniciou o Brasileiro com o Peixe, sendo contratado após o Paulista. Já em 22, chegou após a saída de Abel Braga

Depois de oito rodadas no Campeonato Brasileiro, o técnico Fernando Diniz tem campanha pelo Fluminense inferior a que havia obtido em seu início pelo Santos, no ano passado. Na equipe paulista, o treinador somou 12 pontos nos primeiros oito jogos que fez na Série A, um a menos do que conseguiu pelo Tricolor na atual temporada.

Em 2021, Diniz iniciou o Brasileiro com o Peixe, sendo contratado após o Paulista. Já em 22, chegou após a saída de Abel Braga e comandou a equipe a partir da quinta rodada do Nacional, contra o Palmeiras, chegando ao seu oitavo confronto no empate sem gols fora de casa contra o América-MG, na noite de quarta-feira (15).

Apesar do bom início em Santos, o time caiu de produção e ele deixou o Alvinegro com apenas 19 rodadas da Série A. Nestas 19 rodadas, conquistou apenas cinco vitórias, sendo três nas primeiras oito rodadas (contra Ceará, São Paulo e Atlético-MG). O número de vitórias é idêntico ao que tem pelo Flu, onde superou Athletico-PR, Fortaleza e, mais uma vez, Atlético-MG.

Além do último triunfo ter sido sobre o Galo, nos dois anos ele também empatou sem gols em sua oitava partida no Brasileirão. Contudo, pelo Peixe saiu de campo com a igualdade em três oportunidades (Juventude, Grêmio e Sport) e, por isso, supera sua atual campanha com o Tricolor, onde empatou duas vezes (Palmeiras e América-MG).

Outro ponto em comum é que o treinador era bem avaliado pela diretoria e torcida em seu começo na Vila Belmiro, assim como é nas Laranjeiras. No entanto, depois do bom início, o Santos passou a sofrer demais para transformar a maior posse de bola em resultados positivos e Diniz não resistiu no cargo. Um cenário parecido aconteceu com o Fluminense na noite de ontem. A equipe jogou com um a mais desde os 10 minutos do primeiro tempo, porém parou na retranca do Coelho e pouco ameaçou o gol defendido por Jailson.

A terceira derrota de Diniz no Santos veio apenas em seu nono jogo do Brasileirão, justamente contra o América-MG, por 2 a 0, na Arena Independência.

Sendo assim, o comandante terá a chance de reverter o quadro já neste domingo (19), às 19h, contra o Avaí. Caso vença o duelo da 13ª rodada, no Maracanã, passará a ter uma campanha melhor em 2022 do que a realizada em 21. Se empatar, repetirá exatamente o mesmo cenário dos primeiros nove jogos. O Fluminense começa a rodada na 11ª colocação, com 15 pontos. Já o Avaí vem surpreendendo e está em sétimo, com 17.

Primeiros oito jogos de Diniz no Brasileiro em 2021

1ª rodada – Bahia 3×0 Santos

2ª rodada – Santos 3×1 Ceará

3ª rodada – Santos 0x0 Juventude

4ª rodada – Fluminense 1×0 Santos

5ª rodada – Santos 2×0 São Paulo

6ª rodada – Grêmio 2×2 Santos

7ª rodada – Santos 2×0 Atlético-MG

8ª rodada – Santos 0x0 Sport

Primeiros oito jogos de Diniz no Brasileiro em 2022

5ª rodada – Palmeiras 1×1 Fluminense

6ª rodada – Fluminense 2×1 Athletico-PR

7ª rodada – Fortaleza 0x1 Fluminense

8ª rodada – Fluminense 1×2 Flamengo

9ª rodada – Juventude 1×0 Fluminense

10ª rodada – Fluminense 5×3 Atlético-MG

11ª rodada – Fluminense 0x2 Atlético-GO

12ª rodada – América-MG 0x0 Fluminense

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: Às 19h (de Brasília) deste domingo (19)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-Fifa/SP)

Transmissão: Sportv e Premiere