Horóscopo do dia: Confira o que os astros tem a dizer sobre o seu signo hoje (19/05)

Áries (21/03 – 20/04)

Você está perpetuamente em movimento e não há como pará-lo/a, uma vez que você começa algo. Você é um grande líder para se ter em qualquer projeto porque é confiante, assertivo/a e direto/a. Mas a Lua em Virgem pode refrear seu entusiasmo por fazer qualquer coisa hoje. Você pode estar se sentindo preguiçoso/a ou apenas cansado/a e querendo uma pausa de tudo. Seus amigos ou colegas de trabalho podem achar isso estranho, mas você não deve nenhuma explicação a ninguém. Faça o que sentir hoje … qualquer coisa maluca que te ajude a relaxar ou apenas a descansar o cansaço.

AMOR

Hoje você pode sentir que o Cupido está se arrastando quando se trata de encontrar um amor verdadeiro para você. Você está apenas em um período durante o qual não há muita atividade para você no front do namoro. Você encontrará a pessoa certa, mas isso levará algum tempo. Não se preocupe! O Cupido está trabalhando nos bastidores nesta questão para você.

CARREIRA

Em termos de carreira, você descobrirá que hoje é relativamente tranquilo para você. Se você tem grandes projetos em seu prato, hoje você finalmente sentirá que no final do dia foi capaz de fazer um progresso significativo com eles. Nem todos os dias transcorrem sem problemas, portanto, use o dia de hoje ao máximo e tente trabalhar com o maior número possível de itens pendentes.

Touro (21/04 – 20/05)

Sendo os “pensadores” do zodíaco, você pensou sobre o seu futuro e provavelmente já resolveu tudo. A Lua em Virgem pode colocá-lo/a em um estado de espírito introspectivo hoje, talvez para reinventar seus planos ou fazer alguns arranjos adequados para sua implementação. Você pode sentir a necessidade de se atualizar no conhecimento de um determinado campo, o que pode ser de imenso benefício mais tarde. Hoje, você pode querer colocar todo o seu esforço e se concentrar apenas nisso. Depois de colocar sua mente em fazer algo, não há mais volta para você. Incorporar a cor rosa rosa em sua roupa servirá para manter seus níveis de energia elevados ao longo do dia, ajudando você a focar sua atenção na tarefa em mãos, aconselham os astrólogos.

AMOR

Hoje é um dia para ampliar o escopo de quem você procura em um/a parceiro/a. Se você decidir ser menos rígido/a quanto às qualificações que procura, hoje verá que poderá encontrar alguém que realmente chame sua atenção. Não presuma a aparência ou o comportamento de seu parceiro; você pode estar sentindo falta de alguém que poderia te fazer muito feliz!

CARREIRA

Hoje é um dia para ampliar o escopo de quem você procura em um/a parceiro/a. Se você decidir ser menos rígido/a quanto às qualificações que procura, hoje verá que poderá encontrar alguém que realmente chame sua atenção. Não presuma a aparência ou o comportamento de seu parceiro; você pode estar sentindo falta de alguém que poderia te fazer muito feliz!

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Assim como suas personalidades gêmeas, você também pode fazer ioiô com seus hábitos de consumo – às vezes gastando todo o seu dinheiro até o último centavo, enquanto em outras ocasiões, recusando-se a mergulhar em seu cofre, venha o que pode. Hoje, a Lua em Virgem não o/a impedirá de gastar até onde desejar. Felizmente, seu julgamento realista e preciso saberá exatamente quando parar. Afinal, você realmente não quer estar literalmente na rua. Um dos seus maiores pontos fortes, ao mesmo tempo em que controla as finanças, é que você também pode gerenciar facilmente as compras com um orçamento apertado. Vestir algo turquesa trará sorte, indicam astrólogos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

AMOR

Hoje você está se sentindo idealista e quer sentar e sonhar com quem pode ser sua alma gêmea. Sua mente vagueia sem parar sobre onde e quem essa pessoa pode ser. Esses pensamentos são inofensivos e podem levar a algumas auto-realizações, mas não se empolgue muito. Tente não ser tão idealista a ponto de ficar desiludido/a com todos que encontrar.

CARREIRA

As perspectivas de progressão na carreira são muito boas durante este período. Portanto, se você tem esperado por notícias sobre carreira ultimamente, a notícia pode vir hoje de um amigo ou colega próximo. Fique de ouvido atento, porque você não vai querer perder. Você pode receber um aumento, uma promoção ou aquele novo emprego que está de olho!

Câncer (21/06 – 22/07)

Sendo um signo de água, você está inclinado/a a viver em um mundo de faz de conta, onde tudo é perfeito e onde Deus cuida de qualquer problema que possa surgir. Sendo temente a Deus, você acredita no “carma”, que afirma – se você fizer o bem, o universo enviará o bem de volta para você. A Lua em Virgem hoje, o/a colocará em um dilema sobre essas suas crenças. Pode ser devido a algum comportamento desagradável de alguém ou a algum incidente triste. Você pode se sentir decepcionado/a por Deus / karma. Não desista do pensamento positivo. Em vez disso, aprenda a ser um pouco mais realista sobre a vida, Câncer. A cor branca é indicada por ser favorável para empreendimentos criativos, afirmam os astrólogos.

AMOR

Cuidado com os relacionamentos potenciais hoje que o/a tentam, mas claramente não são sustentáveis. Se alguém quiser mandar você para um encontro às cegas hoje, resista. Se aquela voz tranquila do seu instinto lhe diz que não funcionaria, provavelmente não funcionaria. Ouça sua intuição hoje e ela terá uma boa recompensa no longo prazo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CARREIRA

Você será capaz de atingir os objetivos que se propôs. Alunos, embora vocês queiram sair para brincar ou ir ao cinema, este é o momento de manter o foco. Hoje você se sentirá distraído/a e inquieto/a, mas lute contra esses impulsos para aliviar os estudos, porque o tempo que você dedicar agora valerá a pena. Concentre-se em seus livros e colha os frutos em um futuro próximo. Você será capaz de atingir os objetivos que se propôs.

Leão (23/07 – 22/08)

Embora você seja abençoado/a com grande resistência e energia, você precisa fazer muito exercício, já que dedicou todas aquelas longas horas de trabalho. Você precisa ser estimulado/a com atividades que buscam emoção, Leão, e para participar disso, você precisa ser fisicamente capaz. Portanto, é muito necessário que você esteja sempre ativo/a e evidente. A Lua em Virgem, hoje, pode fazer você se sentir indisposto/a e isso pode te deixar infeliz. Você pode estar tendo algum tipo de insegurança em relação às suas finanças, o que pode estar agindo como um amortecedor para o seu espírito. Um tom de vermelho trará sorte para você, sugerem os astrólogos.

AMOR

Hoje você pode conhecer alguém que o intriga. No entanto, seja um pouco cauteloso/a com essa pessoa, pois ela pode estar procurando por um relacionamento de recuperação, pois acabou de terminar com alguém. Você pode se sentir à vontade para conhecê-los, mas não entre em nada sério com ninguém novo hoje. Não tenha pressa. Certifique-se de não entrar em nada que não tenha sentido desde o início.

CARREIRA

Hoje será produtivo no escritório se você for um profissional. A promoção que você está procurando pode chegar hoje ou pode estar chegando. Não se desespere! Os alunos permanecerão diligentes em seus estudos e este trabalho árduo será recompensado no final. De modo geral, o dia de hoje parece bom em termos de carreira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Virgem (23/08- 22/09)

Você é um perfeccionista, mas infelizmente não tem paciência com as faltas ou pecados dos outros. Muitas vezes você só precisa de uma desculpa para pensar negativamente e se colocar em uma situação de vitimização. A Lua em seu próprio signo, hoje, pode fazer você sentir que as pessoas querem simplesmente insultá-lo/a a cada reviravolta. Esta é a sua invenção da imaginação que não fará com que você consiga nada no final do dia, a não ser a frustração, ao mesmo tempo que o torna incapaz de prestar atenção a qualquer tarefa em mãos. Use sua força de vontade e dedicação para acreditar em si mesmo/a, Virgem. Usar amarelo dourado será uma sorte para você.

AMOR

Hoje você pode receber uma proposta de um novo amigo que o/a deixará confuso/a. Você se perguntará se deveria realmente estragar essa amizade se envolvendo. Você também pode se perguntar se está realmente pronto para um relacionamento sério neste momento. Tire um tempo para pensar nas coisas. Confie nos seus instintos.

CARREIRA

Se você tem experimentado algum descontentamento em seu trabalho atual, não tema, pois alguma mudança positiva está em andamento. Não se apresse em voltar ao mercado e procurar uma nova posição. Existem oportunidades reservadas para você onde você estiver, então seja um pouco paciente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Libra (23/09 – 22/10)

Em sua busca por agradar a todos, você não está dando espaço suficiente para seus próprios belos pensamentos amadurecerem. Você deve evitar tentar fazer isso, pois isso pode afetar negativamente sua própria vida. Hoje, a Lua em Virgem pode invocar em você um sentimento de arrependimento e autocondenação, pois você pode estar perdendo a confiança em si mesmo/a. Talvez você dependa de muitas pessoas ao seu redor para sua própria felicidade. Você tem medo de viver sozinho/a e, portanto, compromete seus próprios sentimentos enquanto considera os outros. Você deve aprender a não ceder sempre a todos, Libra. O branco será uma ótima cor para vestir hoje; ajudará a canalizar as energias cósmicas positivas em sua vida, indicam os astrólogos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

AMOR

Hoje você e seu/sua parceiro/a vão querer dar o melhor de si um/a para o/a outro/a. Se você estiver comemorando uma ocasião, poderá descobrir que receberá um presente muito especial e atencioso de seu/sua cônjuge. Este presente virá do nada, mas será recebido com muito apreço de sua parte. Use o dia de hoje para pensar em uma maneira de retribuir o ato atencioso e mostrar ao/a seu/sua parceiro/a o quanto você se importa.

CARREIRA

Hoje você pode se sentir bem consigo mesmo/a e com seu trabalho porque recebe uma indicação de que está tendo sucesso em seu trabalho. Até mesmo seu parceiro ou cônjuge ficará feliz por você estar gostando de seu trabalho e por ter sucesso nessa área. Aproveite estes momentos frutíferos!

Escorpião (23/10 – 21/11)

Você pode parecer duro por fora, mas é muito sensível por dentro. Embora você possa fazer tudo para as pessoas que estão muito perto de você, se alguém tentar irritá-lo/a ou esfregá-lo/a para o outro lado, logo ficará em choque. A Lua em Virgem de hoje pode fazer você suspeitar da atitude superficial de algumas pessoas próximas a você. Você odeia quando as pessoas encobrem a verdade porque isso o/a deixa desconfiado/a delas. Você pode se arrepender de ter feito amizade com eles e decidir se afastar dessas pessoas. Tome seu tempo para refletir sobre isso e dê a eles o benefício da dúvida. Vestir a cor roxa o ajudará a atrair energias cósmicas positivas, aconselham os astrólogos.

AMOR

Hoje, no mundo do romance, você precisa ser cauteloso/a com quem tenta tirá-lo/a do chão. Sempre soa bem nos contos de fadas, mas se eles o/a deixarem sem rumo, você não terá mais controle sobre o solo! Tente ver através dos elogios e fantasias que parecem bons demais para ser verdade hoje, como provavelmente são. Seria melhor evitar começar qualquer novo romance hoje.

CARREIRA

Hoje é um dia frutífero para o trabalho. Você verá ganhos em um projeto no qual tem trabalhado muito, o que ajudará a aumentar os resultados financeiros. No geral, sua carreira está indo na direção certa, então você não deve perder o foco em direção ao seu objetivo. As pessoas estão notando seu desempenho e você será recompensado/a generosamente com o tempo.

Sagitário (22/11 – 21/12)

Você tem uma ótima relação com as pessoas ao seu redor, pois normalmente é uma pessoa feliz. Embora você seja extrovertido/a, não confiará cegamente em todos. Depois de colocar sua fé em alguém, você espera que essa pessoa a honre. Mas a Lua em Virgem de hoje vai fazer você se sentir vulnerável. Talvez você tenha aberto sua alma a alguém e agora esteja se sentindo pisoteado/a. Não se permita pensar assim, Sagitário. Só os fortes podem se abrir completamente com alguém que ama, pois isso realmente ajuda a pessoa a se sentir mais conectada e compreendida com aqueles de quem você está próximo. Os astrólogos recomendam a cor laranja para você; isso o/a ajudará a canalizar a positividade das energias cósmicas em sua vida.

AMOR

Você pode se sentir um pouco insatisfeito/a com o calibre de parceiros em potencial que tem encontrado recentemente. Você está se sentindo muito exigente e difícil de agradar. Embora você não deva rebaixar demais seus padrões, precisará ser realista em sua busca por um/a parceiro/a para a vida. Se você continuar esperando a perfeição, certamente ficará desapontado/a. Você pode descobrir que alguém está tentando chamar sua atenção.

CARREIRA

As perspectivas de carreira estão melhorando hoje, portanto, olhe o seu melhor. Você terá sucesso em qualquer coisa que começar. Você nunca sabe de qual direção uma nova oportunidade pode vir, ou quem pode estar observando você, então, sempre se comportar. O desenvolvimento positivo pode ser uma surpresa, mas você merece.

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Você é conhecido/a por sua praticidade e habilidades organizacionais. Você funciona melhor quando está no comando de uma situação. Mas a Lua em Virgem hoje fará você se sentir desamparado/a. Você pode não ser capaz de se concentrar no trabalho que está realizando e, portanto, perder o foco. Embora goste de se manter emocionalmente distante no trabalho com as pessoas, você tem um ponto fraco por sua família e entes queridos. Embora você não dite os termos ao seu parceiro, pode ficar com a sensação de que está se formando uma atitude rebelde e que isso pode incomodá-lo/a infinitamente. É melhor falar sobre isso do que ficar pensando no pior. Use algo marrom para atrair boa sorte, sugerem os astrólogos.

AMOR

Seja um pouco cauteloso/a no reino do amor hoje, pois alguém pode estar agindo em relação a você de uma forma que não é realmente genuína. Se alguém recentemente o surpreendeu, dê uma segunda olhada nessa pessoa e pergunte-se se isso é bom demais para ser verdade. Considere seriamente se algumas das coisas que essa pessoa fez foram possivelmente feitas para obter um ganho de curto prazo. Seja muito autoprotetor/a hoje.

CARREIRA

Hoje será um bom dia para você no escritório ou nos estudos. Você descobrirá que elogios estão vindo em sua direção de várias direções. Mergulhe tudo; esses elogios são bem merecidos. Com base na quantidade de trabalho que você tem colocado, é hora de sentar e aproveitar as recompensas.

Aquário (21/01 – 19/02)

Por causa de sua natureza não convencional, você é um/a querido/a de seu círculo de amigos. Mas essa natureza também o/a mantém sem emoção na maioria das vezes. Embora você tenha uma alta tolerância para dramas mesquinhos, hoje, a Lua em Virgem vai fazer você querer se desligar de todos. Você pode ter tido algum desentendimento com seu/sua ente querido/a e pode se sentir bastante desapontado/a. Ou talvez você tenha se misturado à confusão de outras pessoas enquanto tentava ser útil e a situação agora está fora de controle. Vá fazer algum outro trabalho humanitário, Aquário, e logo você ficará bem. Astrólogos sugerem que você use algo laranja para atrair sorte.

AMOR

Hoje você pode se sentir um pouco nervoso/a porque alguém para quem você abriu seu coração não retribuiu da maneira que você esperava. Você pode não ter recebido uma rejeição, mas pode ter pego essa pessoa de surpresa e, portanto, não recebeu uma resposta imediata, entusiástica e positiva. Seja paciente hoje e tente não permitir que suas emoções e medos dominem você.

CARREIRA

Avanço na carreira e reconhecimento do grupo de pares combinados para torná-lo um dia produtivo. Hoje é geralmente um dia excelente no setor de sua carreira. Você verá que seus projetos avançam sem problemas e seus supervisores estão satisfeitos com seu ritmo e qualidade de trabalho. Nem todos os dias são assim no escritório, então aproveite o dia ao máximo!

Peixes (20/02 – 20/03)

A Lua em Virgem irá motivá-lo/a a aprender algo novo hoje. Você pode até querer se conectar com alguém novo que irá entendê-lo/a melhor; aceitar você por quem você é e apreciar sua natureza empática. Você adora aventura e fica mais feliz quando pode compartilhar a experiência com quem você ama. Hoje pode ser apenas o dia em que você pode partir em uma; com o seu interesse amoroso. Isso pode capacitá-lo/a a descobrir mais sobre as maravilhas do mundo natural, sua política, etc., especialmente se você tiver um parceiro com quem compartilhar. Uma divertida reunião de família seria uma ótima ideia para reforçar os laços de confiança e colocar as coisas de volta ao normal.

AMOR

Para aqueles em um relacionamento sério, você descobrirá hoje que você e seu/sua parceiro/a estão no mesmo comprimento de onda. Este é um dia de normalidade, sem grandes altos ou baixos, mas um fluxo constante de emoções positivas e amor.

CARREIRA

Todos os seus projetos pendentes serão concluídos hoje. Tudo o que eles precisam é de uma revisão final e alguns ajustes. Trabalhe nisso e finalize-o/a. Alguns de vocês que desejam mudar de departamento podem prosseguir hoje. Aproveite esta oportunidade para ampliar seus conhecimentos e melhorar suas perspectivas de carreira. Multitarefa está na ordem do dia e essa mudança pode ser a melhor coisa que poderia acontecer com você.