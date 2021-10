Homem morre após ser esfaqueado em Santa Maria (DF)

Na madrugada desta segunda-feira (4), um homem morreu após ser ferido por uma arma branca, Quadra 317, próximo ao Supermercado Serra Mix, em Santa Maria (DF). De acordo com os bombeiros, a vítima estava no canteiro da via, com duas perfurações por arma branca no pescoço. Foi feito o atendimento e constatado ausência de sinais vitais. Os socorristas ainda tentaram manobras de reanimação cardiopulmonar, mas após 40 minutos de tentativas, foi decretado o óbito do Senhor Leomar Sousa, de 33 anos.

Trio pretendia invadir sede da PCDF para resgatar líder de facção; polícia impede

Igrejas celebram apoio do Governo do Distrito Federal na pandemia O autor do crime, não identificado, foi contido a força por populares. Ele foi atendido pelos bombeiros e transportado ao Hospital Regional de Santa Maria. Não há informações sobre a motivação do crime. A Polícia Civil do DF foi acionada para a investigação.