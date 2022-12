Grávida esfaqueada se joga do 2º andar para se salvar e cai em pula-pula

Brinquedo infantil ajudou a absorver o impacto da queda. Grávida foi esfaqueada por homem que ela já havia denunciado na polícia

Uma grávida foi agredida por um homem que a agrediu com socos e uma faca em Rio de ostras, no Rio de Janeiro. Após ser atacada, pulou da janela do 2º andar de um prédio.

A mulher caiu em um telhado, que quebrou, e acabou em um pula-pula que estava logo abaixo, amenizando o impacto.

Segundo a Inter TV, o agressor invadiu a casa da vítima com uma chave extra. Ela foi agredida na região da barriga.

O homem foi preso em flagrante tentando fugir em uma motocicleta. Ele confessou o crime. A grávida já havia denunciado esse mesmo homem na polícia e havia uma medida restritiva contra ele.

Com informações do Metrópoles