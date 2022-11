Gleisi e Mercadante participam de reunião do PT no Senado sobre transição

Gleisi Hoffmann, e o ex-ministro Aloizio Mercadante chegaram ao Senado para uma reunião do partido sobre a transição de governo

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o ex-ministro Aloizio Mercadante chegaram na manhã desta sexta-feira, 4, ao Senado para uma reunião do partido sobre a transição de governo. No encontro, os petistas devem discutir questões administrativas, como a definição de nomes para compor as comissões temáticas do processo de formação do novo governo.

Depois da reunião no Congresso, Gleisi e Mercadante devem ir para o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), onde se instala o governo de transição. Lá, devem conversar com a imprensa. No encontro desta manhã no Senado, também participam o senador eleito Wellington Dias (PT-PI), escolhido pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para liderar a discussão orçamentária em Brasília, o líder do PT no Senado, Paulo Rocha (PA), o líder do partido na Câmara, Reginaldo Lopes (MG), e o deputado Paulo Pimenta.

Na quinta-feira, a equipe de transição, que é coordenada pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, acertou com o relator-geral do Orçamento do ano que vem, senador Marcelo Castro (MDB-PI), a negociação de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para deixar promessas de campanha, como a manutenção do valor de R$ 600 do Auxílio Brasil, fora do teto de gastos – a regra que limita o crescimento das despesas do governo à inflação do ano anterior.

Estadão Conteúdo