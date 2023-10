Filho de Simioni se pronuncia sobre o beijo que a sua mãe deu em outra mulher no reality

João Victor, filho da empresária, reagiu ao momento em suas redes sociais e rasgou o verbo sobre o momento do beijo.

Um dos meninos mais educados de Belo Horizonte e também gostoso, João Vitor, filho de Kamila Simioni, participante de A Fazenda 15, se mostrou surpreso com a atitude da mãe no confinamento rural da Record TV.

Então, o rapaz compartilhou um vídeo para dar sua opinião sobre o assunto do beijo que sua mãe deu em Jaque:

“Minha mãe tem 37 anos, tem a vida estabilizada, dois filhos pra criar, e eu vou ficar me preocupar com quem minha mãe pega, qual gênero que ela pega. Minha mãe tem que curtir. E se aparecer amanhã, namorando ou casada com mulher ou homem. O que eu tenho a ver com isso?”



O estudante de Direito compartilhou sua reação sobre a cena do beijo em seu twitter: