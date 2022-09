Fernanda Gentil se declara para Priscila: “Sorte a minha ter você como minha mulher”

Apresentadora homenageou a sua amada no aniversário de 40 anos de Priscila Montandon

De casal bonito eu entendo e Fernanda Gentil e Priscila Montandon são duas preciosidades que juntas formam o casal mais incrível. Fernanda não deixou de homenagear a amada no seu aniversário de 40 anos e rasgou elogios para Priscila. Ai que amor, é pedir demais? Aloca!

“Hoje minha mulher faz 40 anos, e tem sido muito encantador ver tão de perto a transformação que essa idade traz. Mas mais lindo do que ver você se abrir para os 40, foi sentir essa mudança. Eu senti você se transformar de forma íntima e bela,para pegar totalmente, e de uma vez por todas, as rédeas da sua vida.Percebi você mais certa de si e das suas decisões. Me assustei, confesso, com súbitas vontades e impulsivas mudanças de rumo – até que entendi que eram “súbitas” e “impulsivas” só pra mim… porque aí dentro elas estavam crescendo, amadurecendo e finalmente estavam prontas para saírem e te fazerem ser mais você ainda – e fizeram”, iniciou.

Gentil ainda conta que foi complicado conciliar a vida de duas mulheres muito independentes e de cabeça já formada. “Aos poucos fui entendendo o meu papel nisso tudo, interpretando os sinais, dando os descontos necessários, e respeitando o espaço que você precisava para fazer, afinal, o que há de mais importante pra quem chega na flor da idade; desabrochar. Hoje, com 40 anos, a minha mulher é mais madura, certa do que quer e principalmente do que não quer. É extremamente competente e profissional. Luta com tanta verdade e vontade pelo que quer, que é a prova viva do que deveríamos ter como lema; não há lugar onde a gente não possa chegar.Uma mulher de decisão firme, mas disposta a mudar sim caso provem o contrário(mas caprichem nos argumentos)”, escreveu.