ExxonMobil processa duas empresas acionistas por apresentarem proposta de redução de emissões

Arjuna Capital e Follow This apresentam propostas de investidores há mais de uma década na Exxon e em outras empresas de petróleo e gás

A ExxonMobil está processando duas empresas de investimento sustentável, numa tentativa de impedi-las de apresentar uma proposta de acionistas que pode obrigar a petrolífera a reduzir ainda mais as suas emissões de gases com efeito de estufa. Num processo federal aberto no Texas no domingo, a gigante petrolífera com sede em Houston disse que as empresas de investimento Arjuna Capital e Follow This tornaram-se acionistas da Exxon apenas para apresentar propostas que “diminuiriam os negócios existentes da empresa”.

Arjuna apresentou uma proposta em dezembro pedindo aos acionistas que aprovassem resoluções comprometendo a Exxon “a ir além dos planos atuais, acelerando ainda mais o ritmo das reduções de emissões no médio prazo”.

A Follow This aderiu à proposta no dia seguinte, disse a Exxon. A proposta aconselha a empresa a visar as emissões dos seus fornecedores e clientes, além das suas próprias.

Arjuna Capital e Follow This apresentam propostas de investidores há mais de uma década na Exxon e em outras empresas de petróleo e gás. Nenhuma das empresas respondeu aos pedidos de comentários.

A Exxon afirma que, de acordo com as regras da SEC (a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA), uma empresa pode excluir uma proposta de acionista de sua declaração de procuração se ela “tratar de um assunto relacionado às operações comerciais normais da empresa”.

Em circunstâncias normais, as empresas que desejam excluir as propostas dos acionistas de suas declarações de procuração enviam uma solicitação à SEC.

A ação da Exxon é uma tentativa incomum de contornar esse processo, já que a SEC, nos últimos anos, tornou-se menos inclinada a permitir que as empresas bloqueiem propostas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estadão Conteúdo