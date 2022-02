Equipes da PMDF prendem dupla suspeita de latrocínio tentado

Os criminosos foram identificados pelas câmeras de segurança, localizados e presos na última sexta-feira (25)

Policiais militares dos Grupos Táticos Operacionais do 2º e 8º Batalhões (Gtop 22 e 28) prenderam dois homens suspeitos de tentativa de latrocínio. O crime foi por volta das 14 h de quinta-feira (24) na QNJ 25, em Taguatinga. O suspeito foi até a casa da vítima e efetuou disparos de arma de fogo.

Os suspeitos foram identificados pelas imagens das câmeras de segurança e foram localizados pelas equipes do Gtop 22 e 28 na QNM 40, durante a noite de sexta-feira (25). Além do carro e o revólver calibre 38 usados no crime, também foram encontrados drogas, dinheiro e balança de precisão com a dupla.

Eles foram encaminhados para a 12ª DP, onde foi registrado o flagrante de porte ilegal de arma de fogo, latrocínio tentado e tráfico de drogas.

Os policiais chegaram nos criminosos pelas imagens das câmeras de segurança e notaram que o veículo usado no crime, um Fiat Pálio de cor branca, estava com a placa adulterada e com alguns amassados. O Gtop 28 abordou o veículo na QNM 40 e entrou em contato com Gtop 22 que foi no local. O motorista confessou estar presente no carro no dia da tentativa de latrocínio, mas ele não assumiu que era o autor do disparo. Ele disse onde estava o autor e os policiais militares foram até uma distribuidora de bebidas. O criminoso notou a presença da PMDF e tentou se esconder subindo o telhado e indo para um apartamento.

Os policiais foram até esse apartamento e prenderam o indivíduo. Com ele foi encontrada uma pequena trouxa de cocaína e um celular. Os policiais foram na sua residência e, com autorização da avó, entraram no local. Lá foram encontradas diversas porções de cocaína e uma balança de precisão. Também foram encontrados dois cartões em nome de outras pessoas.

A arma de fogo foi encontrada na casa de um terceiro envolvido que não estava no local e ainda não foi preso. A ocorrência foi registrada na 12ª DP.