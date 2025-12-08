Wall Street fecha em baixa por cautela antes de reunião do Fed

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em baixa nesta segunda-feira (8), em meio à cautela antes da decisão do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) sobre suas taxas de juros e de qualquer sinal sobre o futuro da política monetária americana.

O Dow Jones caiu 0,45%, o Nasdaq recuou 0,14% e o índice ampliado S&P 500 perdeu 0,35%.

“Isto é simplesmente uma pausa antes da reunião do Fed”, que começa na terça-feira e termina no dia seguinte, declarou à AFP Art Hogan, da B. Riley Wealth Management.

Segundo a ferramenta de monitoramento FedWatch, da CME, os investidores antecipam majoritariamente um terceiro corte consecutivo de juros na quarta-feira, que os deixaria na faixa entre 3,50% e 3,75%.

Os cortes de juros são geralmente bem recebidos por Wall Street porque tendem a estimular o crescimento e, portanto, aumentam as perspectivas de lucro das empresas.

No mercado de títulos, o rendimento dos bônus do Tesouro americano de 10 anos subiu para 4,17% por volta das 18h20 no horário de Brasília, ante 4,13% no fechamento de sexta-feira.

As ações do grupo de cinema e televisão Paramount Skydance avançaram (+9,02%, a 14,57 dólares) após sua nova oferta para adquirir a concorrente Warner Bros Discovery (WBD), avaliada em 108,4 bilhões de dólares.

A contraoferta foi lançada três dias após o anúncio de um acordo de aquisição entre a WBD, que também registrou alta (+4,41%, a 27,23 dólares), e a Netflix, cuja ação caiu (-3,44%, a 96,79 dólares).

A empresa Confluent, por sua vez, viu suas ações dispararem (+29,08%, a 29,87 dólares) após a gigante tecnológica IBM (+0,40%, a 309,18 dólares) anunciar sua compra por 11 bilhões de dólares para acelerar a implementação da inteligência artificial (IA) generativa para negócios, capaz de atuar de forma autônoma.

A cotação da fabricante de chips Marvell Technology caiu (-6,99%, a 92,00 dólares) após reportagens indicarem que a gigante Microsoft poderia trocar de fornecedor e optar pelos produtos da Broadcom (+2,78%, a 401,10 dólares).

