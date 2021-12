Versão final da PEC é satisfatória por criar previsibilidade, diz Guedes

E completou: “Estão chamando de PEC do Calote, quando na verdade essa PEC impede a ameaça de calotes.”

O ministro da Economia, Paulo Guedes, considerou “satisfatório” o texto final da PEC dos Precatórios aprovado pelo Senado. Lamentou, porém, que a versão votada coloca uma trava no pagamento de precatórios da União até 2026, e não mais até 2036, como estabelecido anteriormente pela versão aprovada na Câmara.

“A versão final aprovada não é exatamente a nossa versão inicial, mas é satisfatória do ponto de vista de criar exequibilidade para o orçamento anual e dar previsibilidade para os próximos quatro ou cinco anos. Gostaríamos que isso fosse para sempre, mas aprovaram apenas até 2026”, afirmou Guedes, no Encontro Anual da Indústria Química.

Previsões sobre dívida

O ministro da Economia voltou a criticar os economistas que previsão que a dívida bruta chegaria a 100% do Produto Interno Bruto (PIB), lembrando que o endividamento deve ficar em torno dos 80% do PIB neste ano.

“Nós temos seguido uma linha mestra de reformas estruturantes, e o capítulo dos precatórios foi só mais um capítulo nessa luta que prossegue. A nossa primeira diretriz era justamente reverter o excesso de gastos públicos. O governo gasta muito e gasta mal”, afirmou.

E completou: “Estávamos com o fiscal frouxo e com o monetário muito restritivo. Atuamos sobre as duas questões.”

Estadão Conteúdo