Vendas de motos sobem 15,4% em agosto ante agosto de 2021, diz Fenabrave

Nos oito primeiros meses do ano, 862,9 mil motos foram vendidas no Brasil, o que corresponde a uma alta de 17,8% frente a igual período de 2021

As vendas de motos tiveram alta de 15,4% em agosto frente ao volume de igual mês do ano passado, chegando a 118,5 mil unidades. Na comparação com julho, houve crescimento de 10,2% no mercado de motocicletas novas, informou nesta sexta-feira, 2, a Fenabrave, associação que representa as concessionárias.

Nos oito primeiros meses do ano, 862,9 mil motos foram vendidas no Brasil, o que corresponde a uma alta de 17,8% frente a igual período de 2021.

Ao comentar o balanço do mês passado, o presidente da Fenabrave, José Maurício Andreta Jr., observou que o mercado continua aquecido, como reflexo da expansão dos serviços de entrega (delivery) e da demanda por veículos financeiramente mais acessíveis, tanto em preço quanto em consumo de combustível.

“Não fosse a escassez de motocicletas, ocorrida em alguns meses do ano, os resultados poderiam ser ainda melhores”, afirma o presidente da Fenabrave.

Líder com folga desse mercado, a Honda respondeu por 76,1% de todas as motos vendidas no Brasil entre janeiro e agosto. Vice-líder, a Yamaha ficou com 16,2%.

Estadão conteúdo