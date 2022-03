Veja rendimento da poupança, Tesouro e CDB com a alta da Selic

Essa desvantagem é resultado do aumento da expectativa de inflação da pesquisa Focus, do Banco Central, que subiu de 5,38% para 6,45% nesse intervalo

Clayton Castelani e Lucas Bombana

São Paulo, SP

Aplicações em renda fixa mantêm o retorno positivo a investidores com a elevação da taxa básica de juros nesta quarta-feira (16), segundo cálculos do buscador financeiro Yubb. O Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central do Brasil aumentou a Selic em 1 ponto percentual, para 11,75% ao ano.

Apesar do crescimento dos juros oficiais do país, as projeções do Yubb mostram que o avanço da expectativa de inflação reduziu as possibilidades de ganhos da renda fixa na comparação com a última vez que o Copom subiu os juros, em 2 de fevereiro.

Essa desvantagem é resultado do aumento da expectativa de inflação da pesquisa Focus, do Banco Central, que subiu de 5,38% para 6,45% nesse intervalo.

A alta pressiona o rendimento real, que é o ganho após o desconto do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor). A poupança, por exemplo, passou a ter um rendimento negativo de 0,26% ao ano. Antes, era positivo em 0,75%. O rendimento real do Tesouro Selic caiu de 2,98% para 2,70%. O CDB em bancos de médio porte passou de 5,41% para 4,01%.

Com o melhor retorno entre as aplicações simuladas, as debêntures incentivadas deixaram de ter um retorno projetado acima de dois dígitos. O rendimento real estimado passou de 10,16% para 6,42% ao ano.

Embora tenha sido incluída no levantamento entre os rendimentos de renda fixa, aplicações em debêntures requerem análises mais criteriosas do investidor, pois são consideradas mais arriscadas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quem compra esse tipo de título no mercado de capitais está, na prática, emprestando dinheiro para a empresa que emitiu esse papel. Em troca, o investidor recebe juros. A parte arriscada do investimento está justamente na capacidade que a empresa emissora terá de honrar o seu compromisso.​

Bernardo Pascowitch, fundador do Yubb, destaca que o processo de elevação de juros, que já estava em curso no Brasil, ganha força como ferramenta de controle da inflação ainda mais pressionada devido à guerra entre Rússia e Ucrânia.

“O cenário internacional se agravou nas últimas semanas em razão da guerra na Ucrânia, o que tem impactado diretamente a commodity mais importante das economias modernas, o petróleo. Com a alta do barril, a pressão inflacionária se intensifica e renova as preocupações com a alta dos preços globais.

COMO FICAM OS INVESTIMENTOS COM A ALTA DO JUROS

Rendimento em 12 meses com uma Selic de 11,75% ao ano, em %

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Investimento – Rendimento bruto – Rendimento com desc. do IR – Rendimento após IR e inflação

Poupança – 6,17 – 6,17 – -0,26

Tesouro Selic – 11,65 – 9,32 – 2,7

CDB em banco médio – 13,4 – 10,72 – 4,01

CDB em banco grande – 8,74 – 6,99 – 0,51

LC – 13,98 – 11,18 – 4,45

LCA* – 11,42 – 11,42 – 4,67

LCI* – 11,77 – 11,77 – 4,99

RDB – 13,51 – 10,81 – 4,10

Debênture incentivada* – 13,28 – 13,28 – 6,42

*Investimentos isentos de Imposto de Renda