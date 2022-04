Veja como fica o atendimento bancário nos feriados de abril

Segundo a Febraban, as áreas de autoatendimento com caixas eletrônicos ficarão disponíveis durante os feriados

As agências bancárias ficarão fechadas nos dois feriados nacionais de abril: Sexta-Feira da Paixão (15) e Tiradentes (21). Haverá, no entanto, atendimento normal no dia 22, sexta-feira.

Segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), as áreas de autoatendimento com caixas eletrônicos ficarão disponíveis durante os feriados, assim como os canais de atendimento pelo telefone, celular e computador.

CONTAS ADIADAS POR CAUSA DO FERIADO

Contas de consumo (água, energia, telefone, etc.) e carnês com vencimento nos dias 15 e 21 de abril poderão ser pagos, sem acréscimo, no próximo dia útil aos feriados —ou seja, nos dias 18 e 22 de abril.

Normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais. Caso isso não tenha ocorrido no documento de arrecadação, a sugestão da Febraban é antecipar o pagamento ou, no caso dos títulos que têm código de barras, agendar o pagamento antecipado nos caixas eletrônicos, internet banking e pelo atendimento telefônico dos bancos.

FGTS EXTRAORDINÁRIO, ABONO SALARIAL E SEGURO-DESEMPREGO

Os feriados não alteram o calendário do saque extraordinário do FGTS (fundo de Garantia do Tempo de Serviço). O cronograma para sacar até R$ 1.000 começa no dia 20, um dia antes do feriado de Tiradentes, para nascidos em janeiro, e é retomado apenas no dia 30 de abril, para nascidos em fevereiro.

CONFIRA QUANDO É POSSÍVEL SACAR O FGTS

Mês de nascimento Data de depósito

Janeiro 20 de abril (quarta)

Fevereiro 30 de abril (sábado)

Março 04 de maio (quarta)

Abril 11 de maio (quarta)

Maio 14 de maio (sábado)

Junho 18 de maio (quarta)

Julho 21 de maio (sábado)

Agosto 25 de maio (quarta)

Setembro 28 de maio (sábado)

Outubro 01 de junho (quarta)

Novembro 08 de junho (quarta)

Dezembro 15 de junho (quarta)

A Caixa Econômica Federal informou que o fechamento das agências em feriados não prejudica o saque do abono salarial do PIS ou do seguro-desemprego, que pode ser feito pelos caixas eletrônicos.

Já o Banco do Brasil disse que não é possível sacar o abono do Pasep nos feriados porque as retiradas nos caixas eletrônicos são feitas por meio de TED (Transferência Eletrônica Disponível), que só podem ser encaminhadas em dias úteis.

O pagamento do Auxílio Brasil, como de costume, é programado apenas para dias úteis. O calendário de abril começa nesta quinta-feira (14) e vai até dia 29, conforme o dígito final do NIS (Número de Identificação Social).

CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DO AUXÍLIO BRASIL EM ABRIL

Final do NIS Dia e mês do pagamento

1 14/04 (quinta)

2 18/04 (segunda)

3 19/04 (terça)

4 20/04 (quarta)

5 22/04 (sexta)

6 25/04 (segunda)

7 26/04 (terça)

8 27/04 (quarta)

9 28/04 (quinta)

0 29/04 (sexta)