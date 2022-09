Varejo registra terceiro mês seguido de queda no movimento de lojas

Na comparação com o período pré-pandemia, os dados mostram que o fluxo no varejo está longe do patamar normal

Joana Cunha

São Paulo, SP

O fluxo de consumidores em lojas físicas caiu pelo terceiro mês seguido em agosto, segundo o IPV (Índice de Performance do Varejo), calculado pela HiPartners Capital em parceria com a SBVC (Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo).

O recuo foi de 4% na comparação com julho em todo o segmento.

No recorte por tipo de loja, as unidades de shoppings centers tiveram queda de 5%. O índice abrange lojas de eletrônicos, drogarias, calçados, óticas, moda, beleza, utensílios domésticos e de departamento.

Apesar do recuo no fluxo de pessoas, o desempenho das vendas é positivo, segundo o IPV. A quantidade de boletos gerados subiu 9% nas lojas de rua, com aumento de 12% no faturamento, enquanto os shoppings mantiveram fluxo de boletos estável e alta de 3% nas vendas, segundo o levantamento, no recorte mensal.

