Valores a receber: brasileiros esperavam ‘fortuna’ e encontram centavos

Nesta segunda (14), o Banco Central informa e libera a transferência dos valores disponíveis para os nascidos entre 1968 e 1983

Muita gente foi pega de surpresa, há mais de dois meses, pela notícia de que tinha dinheiro esquecido em bancos e financeiras a ser liberado pelo Banco Central por meio da plataforma SVR (Sistema Valores a Receber).

A expectativa era de encontrar alguma “fortuna” escondida, mas os brasileiros têm se deparado com apenas alguns centavos em suas contas. Nesta segunda (14), o Banco Central informa e libera a transferência dos valores disponíveis para os nascidos entre 1968 e 1983. Nas redes sociais, o humor dos memes não perdoa.

O caso lembra o da idosa cuja família arrecadou dinheiro para evitar a decepção com o saldo do Valores a Receber, que era de 4 centavos. Filhos e netos se reuniram e entregaram a ela R$ 1.000. Teve gente que encontrou valores de uma época remota.

A primeira fase do programa devolverá R$ 4 bilhões para mais de 28 milhões de pessoas físicas e jurídicas. Ao todo, são 26 milhões de CPFs e 2 milhões de CNPJs. Para saber se vai receber, é preciso informar o número do CPF ou do CNPJ, a data de nascimento do trabalhador ou a data de abertura da empresa.

Haverá ao menos duas fases de liberação. Nesta primeira, estão sendo liberados valores que foram deixados em contas-correntes ou poupança encerradas com saldo disponível; tarifas e parcelas ou obrigações relativas a operações de crédito cobradas indevidamente; cotas de capital e rateio de sobras líquidas de beneficiários e participantes de cooperativas de crédito; e recursos não procurados relativos a grupos de consórcio encerrados.

Será que esses centavos compensam o drama dos filhos que tiveram que lidar com a ansiedade dos pais? Tem gente tão decepcionada que acha que não compensa nem mesmo o trabalho do cadastro.

Para conseguir o acesso ao valor, a conta do portal Gov.br deve ser nível prata ou ouro, classificações de maior segurança e que exigem um cadastro mais completo, como ter biometria no Denatran (Departamento Nacional do Trânsito) ou no TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Veja aqui o passo a passo para transferir o valor esquecido.

Confira o calendário de liberações da primeira fase

Nas datas abaixo, quem tem dinheiro a receber saberá quanto poderá sacar

Data de nascimento ou de criação da empresa – Período para pedir a transferência – Data de repescagem (para quem perder a data agendada)

Antes de 1968 – 7 a 11/3 – 12/mar

Entre 1968 e 1983 – 14 a 18/3 – 19/mar

Após 1983 – 21 a 25/3 – 26/mar

Segunda fase começa em maio

A consulta de valores a receber na segunda fase de pagamento do dinheiro esquecido começará em 2 de maio. É possível que o trabalhador ou o empresário encontre valores nos dois lotes. Também será informada uma data para sacar o montante.

O dinheiro a ser devolvido é referente a tarifas, parcelas ou obrigações em operações de crédito cuja devolução não estava prevista em termo assinado com o BC, além de contas de pagamento pré-pagas ou pós-pagas encerradas com saldo disponível.

Haverá também pagamentos em casos de contas mantidas em corretoras e distribuidoras de valores para registro de ativos financeiros dos clientes. Em muitos casos, há cobranças de tarifas duplicadas, que também serão devolvidas. É nessa fase que os aposentados do INSS poderão resgatar os descontos indevidos no crédito consignado, segundo o Banco Central, e as empresas falidas poderão recuperar valores que ficaram esquecidos em alguma instituição.