Valor extra para Aposentados do INSS já estará disponível na primeira semana de agosto

Contribuintes do INSS que ganharam processos judiciais contra o órgão terão direito a receber todos os atrasados, os valores já estão sendo liberados, na primeira semana de agosto.

Cerca de 109.403 segurados do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social -, serão contemplados com repasses relativos a ações judiciais, seja em função de revisões de aposentadorias, auxílios-doença, pensões, entre outros benefícios.

No entanto, só terão direito os aposentados INSS com ações já finalizadas, podendo receber, no máximo, até 60 salários-mínimos, o que é equivalente a R$ 78.120,00.

O Conselho da Justiça Federal (CJF) liberou a quantia de R$ 2,09 bilhões, para quitar ações de 197.839 beneficiários em todo o país, e o processamento das informações já começou.

De acordo com dados obtidos no CJF, até o início da próxima semana, o procedimento deve ter terminado, e assim, as contas serão abertas, o sistema será atualizado e a comunicação será enviada aos juízes.

Vale mencionar que, segundo o CJF, será de responsabilidade dos Tribunais Regionais Federais (TRFs) determinarem os limites dos valores.

Quem tem direito

Informações apuradas segundo o site de notícias, primeiramente, para receber, o segurado precisa ter ganhado a ação sem que haja possibilidade de recurso, e a ordem de pagamento do juiz deve ter sido emitida em junho.

Além disso, o processo deve ser de até 60 salários-mínimos.

Como dito anteriormente, as RPVs (Requisições de Pequeno Valor) a serem pagas se referem à concessão ou revisão de:

· Aposentadoria;

· Pensão por morte;

· Auxílio-doença;

· Benefício de Prestação Continuada – BPC.

Confira o valor a ser pago por região:

TRF da 1ª Região (Sede no DF, com jurisdição no DF, MG, GO, TO, MT, BA, PI, MA, PA, AM, AC, RR, RO e AP)

Geral: R$ 903.676.348,12

Previdenciárias/Assistenciais: R$ 734.979.908,50 (37.781 processos, com 44.138 beneficiários)

TRF da 2ª Região (sede no RJ, com jurisdição no RJ e ES)

Geral: R$ 180.292.001,68

Previdenciárias/Assistenciais: R$ 153.142.895,31 (6.780 processos, com 9.119 beneficiários)

TRF da 3ª Região (sede em SP, com jurisdição em SP e MS)

Geral: R$ 324.577.815,50

Previdenciárias/Assistenciais: R$ 253.385.814,70 (8.599 processos, com 10.929 beneficiários)

TRF da 4ª Região (sede no RS, com jurisdição no RS, PR e SC)

Geral: R$ 393.986.497,26

Previdenciárias/Assistenciais: R$ 334.090.731,40 (17.164 processos, com 22.297 beneficiários)

TRF da 5ª Região (sede em PE, com jurisdição em PE, CE, AL, SE, RN e PB)

Geral: R$ 300.188.756,97

Previdenciárias/Assistenciais: R$ 246.396.137,36 (13.767 processos, com 22.920 beneficiários)

Como consultar

A fim de verificar se seu nome faz parte da lista, é necessário consultar o site do TRF da sua região.

No momento da consulta, serão solicitados: o número do processo, o nome do advogado (a) ou a OAB e o número da RPV (Requisição de Pequeno Valor).

Lembrando que caberá ao Tribunal Regional Federal estipular o valor a ser pago, com base em cronogramas determinados.

Quanto às datas de liberação do dinheiro, segundo o CJF, essa informação está disponível no próprio portal de cada TRF da respectiva região.

Por sua vez, quem ganhou uma ação com valores superiores a 60 salários-mínimos, o pagamento se dará por meio de precatório, no entanto, o sistema de pagamento é diferente.

Nesse caso, a liberação é de apenas um lote por ano.