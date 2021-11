Valor Bruto da Produção de 2021 é estimado em R$ 1,119 trilhão

Os produtos com melhor desempenho são o algodão, arroz, café, cana de açúcar, milho e soja, que somam 87% do VBP das lavouras

O VBP (Valor Bruto da Produção Agropecuária) de 2021 está estimado em R$ 1,119 trilhão, um valor 9,9% maior em comparação ao do ano passado (R$ 1,019 trilhão). .

Os produtos com melhor desempenho na agricultura são o algodão, arroz, café, cana de açúcar, milho e soja, que juntos somam 87% do VBP das lavouras. De acordo com a nota técnica, o grupo de produtos composto pelo algodão, café, milho, soja e trigo apresentam o maior VBP desde 1989. Já os produtos com queda são oamendoim, banana, batata-inglesa, feijão, laranja e mandioca.

Já na pecuária, os setores de carne bovina e frango foram os que mais apresentaram crescimento, devido aos bons resultados no mercado interno e nas exportações. Até outubro, as vendas externas de carne bovina resultaram em um faturamento de US$ 16,89 bilhões. A carne de frango apresentou um faturamento de US$ 6,2 bilhões.

Os estados de Mato Grosso, Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul lideram o VBP deste ano, possuindo 62,6% do VBP geral.

Em relação ao prognóstico de 2022, as regiões produtoras devem ter normalidade, clima favorável e preços atrativos. A estimativa é de R$ 1,169 trilhão, 4,4% acima do valor projetado para este ano.

Valor Bruto da Produção Agropecuária

O VBP indica o desempenho da agropecuária e de faturamento. Com atualizações mensais, seu cálculo é feito para os estados e regiões, com dados de 21 produtos de lavouras e cinco atividades da pecuária.

O valor é obtido pela multiplicação da quantidade produzida pelo preço recebido pelo produtor. Como as estimativas de safras divulgadas mensalmente referem-se à previsão para o ano, a estimativa do VBP também é anual. Na pecuária, como as informações do IBGE são trimestrais, são atualizadas as informações de quantidades.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A fonte de dados de produção é do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) do IBGE. Para os produtos da pecuária, a fonte também é o IBGE. Os preços são da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) e CEPEA – USP (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), órgão da Universidade de São Paulo. Já- valores reais são obtidos com o uso do IGP-DI da Fundação Getúlio Vargas.

Com informações do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.