Ultrapar: Vendas da Ultragaz sobem 1% no 3tri23; Ipiranga recua 2% e Ultracargo avança 11%

Segundo a Ultrapar, os números são fruto do aumento de 4% no segmento granel, decorrente principalmente de maiores vendas para indústrias

A Ultrapar informou que o volume vendido da Ultragaz no terceiro trimestre de 2023 apresentou alta de 1% ante o mesmo intervalo de 2022, para 456 mil toneladas. Na comparação trimestral, a variação é 3% positiva, informou a companhia em release de resultados.

Segundo a Ultrapar, os números são fruto do aumento de 4% no segmento granel, decorrente principalmente de maiores vendas para indústrias, enquanto o segmento envasado permaneceu estável

Quanto ao Ipiranga, o volume de vendas apurado no terceiro trimestre somou 5,915 milhões de metros cúbicos, valor 2% menor ante um ano e 5% maior na comparação trimestral.

Considerando a base anual, a empresa avaliou que houve redução de 1% nas vendas do diesel, influenciada por estratégia de menores vendas no mercado spot, e queda de 3% no indicador para o ciclo Otto. Já em relação ao avanço sequencial de 5% nas vendas, a Ultrapar afirmou que o avanço é um reflexo da sazonalidade típica entre os períodos.

Em Ultracargo, a companhia informou que a capacidade estática média cresceu 11% em relação ao terceiro trimestre de 2022 e também ante os três meses imediatamente anteriores, para 1,059 milhão de metros cúbicos.

O indicador de metro cúbico faturado avançou 26% na comparação anual e 20% na relação trimestral, fruto da maior movimentação de combustíveis em Itaqui, Santos e Suape e do início das operações em Opla, informou a Ultrapar.

Estadão Conteúdo