Twitter Blue chega ao Brasil oferecendo metade dos anúncios por R$ 42 mensais

O Twitter Blue chegou ao Brasil nesta quarta-feira (8) custando a partir de R$ 42 por mês. O serviço de assinatura dá ao usuário acesso a recursos como o selo azul de conta verificada, redução pela metade das propagandas na timeline e o uso antecipado de novidades.

Nos aplicativos de celular, a assinatura sai mais cara, R$ 60 mensais, por causa da comissão cobrada pelas lojas App Store e Google Play. Pelo computador, além do plano mensal, os usuários podem optar pelo anual, que sai por R$ 440, um desconto de 12%.

O Twitter Blue também permite a edição de tuítes por cinco vezes em um prazo de 30 minutos, o uso de imagens em NFT no perfil e upload de vídeos em Full HD (1.080 pixels).

O preço do serviço é similar ao de um plano padrão da Netflix, que hoje sai por R$ 39,90 mensais (sem anúncios).

O anúncio não foi feito de forma oficial —a conta @twitterbrasil não é atualizada desde outubro de 2022. O blog da empresa em português, por exemplo, ainda diz que o serviço só está disponível nos EUA, no Canadá, na Austrália e na Nova Zelândia.

A implementação do Twitter Blue é um dos fiascos da rede social sob o comando de Elon Musk, que assumiu o controle da companhia em outubro.

O lançamento do serviço no início de novembro levou a uma onda de contas falsas, que poderiam pagar US$ 8 (R$ 42) pelo selo e se passar por oficiais. Horas depois, a plataforma tentou criar um segundo emblema, exclusivo para as contas autênticas de pessoas e entidades influentes (uma espécie de “verificação da verificação”).

Na sequência, o próprio Musk suspendeu o Twitter Blue, cerca de um dia depois de ir para o ar. O programa, uma das principais apostas do bilionário para equilibrar as contas da companhia, retornou em dezembro.

Nesta quarta, a rede social ainda anunciou que os assinantes do Blue nos EUA já podem escrever tuítes de até 4.000 caracteres.

Além das mudanças no Twitter Blue, alterações na forma como o conteúdo da rede social é exibido têm confundido os usuários.

Uma atualização da plataforma lançada em janeiro dividiu a linha do tempo em duas abas: a “Para Você” e a “Seguindo”. A mudança afetou a página principal do Twitter, a primeira vista ao entrar no site e que, tradicionalmente, exibia conteúdos publicados pelas contas acompanhadas pelos usuários.

Agora, a página “Para Você”, exibida por padrão, mostra tanto tuítes de contas e tópicos seguidos pelo usuário quanto aqueles recomendados pelo algoritmo da plataforma com base no que infere sobre seus interesses. Além disso, não exibe os conteúdos de forma cronológica.

A aba “Seguindo” exibe apenas tuítes de contas acompanhadas, e de forma cronológica.

Mais de 500 anunciantes pausaram as atividades na rede entre a aquisição de Musk e janeiro, segundo o site de tecnologia The Information