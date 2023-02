Toyota cria sua própria empresa de seguros de vida, carros e residências

A montadora japonesa já operava com seguros de carros em suas revendas, mas por meio de parceria com uma empresa do ramo

A Toyota lança nesta segunda-feira, 13, sua própria corretora que, além da proteção aos automóveis, vai oferecer aos clientes da marca seguros de vida, residencial e de itens isolados, como chave e pneus. A fabricante japonesa já operava com seguros de automóveis em suas revendas, mas por meio de parceria com uma empresa do ramo.

Este é mais um passo da companhia na ampliação da oferta de serviços, caminho que vem sendo seguido pela maioria das montadoras como alternativa de renda que vai além da venda de carros e peças. Nos últimos três anos, tem aumentado a criação de empresas próprias para atuação em áreas como locação, consórcio, serviço de assinaturas, seguros e venda de peças remanufaturadas.

A Toyota Corretora de Seguros ficará sob o guarda-chuva do Banco Toyota, que já atua com financiamento e consórcio para a marca japonesa. O grupo também tem uma empresa de locação, a Kinto. “A Toyota Corretora de Seguros chega para completar o portfólio de produtos e serviços do Banco Toyota no Brasil”, informa Luciano Savoldi, presidente da instituição financeira.

Segundo ele, inicialmente a nova empresa vai oferecer soluções de seguro prestamista e de vida. Em agosto começará a ser ofertada de seguro para automóveis e estão sendo avaliados como potenciais lançamentos seguros residencial, de franquias e de chaves e pneus (produto que possibilita ao segurado a opção de proteger esses itens sem a necessidade de adicioná-los ao contrato do seguro do veículo).

“Nossa missão, neste momento, é alinhar as atividades no Brasil com a estratégia global da Toyota, que envolve a expansão de serviços, produtos e, consequentemente, dos negócios da marca”, afirma Savoldi. De acordo com ele, serão oferecidos produtos de acordo com o perfil do consumidor com condições atrativas.

Nissan amplia programa de assinatura

Em algumas operações, a Toyota manterá parceria com empresas como Mitsui, Tokio, Allianz, Porto e Azul, mas o caminho será verticalizar a operação de corretagem desses seguros dentro da marca Toyota, explica o executivo.

Outra marca japonesa, a Nissan, ampliou nesta semana seu programa de assinatura de veículos chamado Move para as 180 concessionárias da marca em todo o Brasil. O serviço foi lançado em julho do ano passado e estava disponível em apenas dez revendas.

