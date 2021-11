Touro de Ouro da B3 é considerado publicidade irregular e deverá ser removido

A irregularidade é passível de multa a ser determinada pela Subprefeitura da Sé. Composto por representantes da sociedade e do município

Clayton Castelani

SÃO PAULO, SP

A CPPU (Comissão de Proteção à Paisagem Urbana) da Secretaria Municipal de Urbanismo concluiu que a escultura Touro de Ouro em frente à B3, na região central de São Paulo, é uma peça publicitária que foi instalada irregularmente, e que portanto deve ser removida do local.



A irregularidade é passível de multa, a ser determinada pela Subprefeitura da Sé. Composto por representantes da sociedade e do município, a CPPU é o órgão da prefeitura responsável por fiscalizar intervenções na paisagem urbana que possam interferir na Lei Cidade Limpa.



O debate central sobre a peça tratou do caráter da obra, se é cultural -e, portanto de interesse público- ou uma peça publicitária. A conclusão foi que trata-se de publicidade e que foi instalada sem a devida autorização do órgão. Ao avaliar a instalação, membros da CPPU criticaram o caráter publicitário da obra, associada a uma das marcas do seu idealizador, o sócio da XP e presidente da empresa de educação financeira Vai Tourinho, Pablo Spyer -também conhecido por apresentar o programa Minuto Touro de Ouro, na Jovem Pan.



Outros integrantes do conselho destacaram, porém, que a obra atraiu público para a região central, beneficiando o comércio, que havia sido muito prejudicado devido às restrições criadas pelo enfrentamento à pandemia de Covid-19. A B3 inaugurou na última terça-feira (16) a escultura que faz alusão à estátua do Touro de Wall Street, em Nova York, nos Estados Unidos -conforme destaca o próprio processo de solicitação para a realização da intervenção, segundo informou a CPPU na reunião desta terça.



O autor da obra instalada no centro paulistano, o arquiteto Rafael Brancatelli, afirma, porém, que a sua obra não copia a peça americana, que é de bronze e se chama “Charging Bull”, que significa touro em investida ou touro que ataca.

Durante a reunião, Brancatelli ainda defendeu o caráter cultural da instalação e que ela possui interesse público, uma vez que cumpriu o objetivo de atrair visitantes.



A B3 informou, em nota, que a escultura Touro de Ouro possui autorizações vigentes dos órgãos municipais para sua instalação, requisitadas pela empresa Dmaisb Arquitetura e Construção, uma das integrantes do projeto. “A empresa Dmaisb obteve alvará da Prefeitura de São Paulo, emitido pela Subprefeitura Sé (processo 6056.2021/0005279-8), com validade de 15/11/2021 (data em que a escultura foi instalada na rua XV de Novembro) a 15/2/2022”, diz a nota da B3.

A B3 ainda afirmou que a obra possui “a autorização do Departamento do Patrimônio Histórico da Secretaria Municipal da Cultura para exposição em logradouro público, como evento temporário, durante o período de 1/10/2021 a 31/12/2021”.



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O arquiteto Rafaell Brancatelli, que é o responsável pela Dmaisb, disse que não poderia comentar o assunto nesta terça-feira (23). A Subprefeitura Sé ainda não se manifestou sobre quando fará a remoção da escultura e de quanto será a multa aplicada ao responsável.



Procurada, a XP não havia comentado até a publicação deste texto.