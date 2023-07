Terceira mulher mais rica do mundo vende cobertura de 7 andares em NY por R$ 200 milhões

Julia Koch herdou ações da empresa multinacional Koch Industries, do ramo petroquímico, após a morte do marido

Terceira mulher mais rica do mundo Julia Koch fechou a venda de sua cobertura de sete andares no Upper East Side, em Nova York, por US$ 41 milhões (o equivalente a R$ 199,7 milhões, na cotação atual). O imóvel de mais de 1.400 metros quadrados, que conta com elevador de acesso para todos os andares, possui oito quartos, 10 banheiros, além de academia, bar e um terraço com uma vista de tirar o fôlego.

O nome do comprador não foi divulgado. Ela é atualmente a terceira mulher mais rica do mundo, com patrimônio estimado em US$ 57,9 bilhões (R$ 282 bilhões), de acordo com o ranking em tempo real da revista Forbes. Julia e o falecido marido, o empresário David Koch, compraram o imóvel em 2018 por U$ 40,25 milhões de dólares (R$ 140 milhões, na conversão da época).

O imóvel de sete andares fica no Upper East Side em Nova Iorque, um dos melhores bairros da cidade, conhecido por seus moradores ricos, restaurantes e lojas de luxo e apartamentos com valores estratosféricos.

Esta não é a única negociação no ramo imobiliário organizada pela socialite. Julia Koch também também está se organizando para vender um apartamento duplex com 18 quartos, localizado na famosa Park Avenue, por U$ 48 milhões, o equivalente a R$ 230 milhões.