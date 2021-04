TBG anuncia realização de 6ª rodada para oferta de capacidade de gás

Sexta rodada da TBG será realizada entre os dias 3 e 7 de maio, quando estarão disponíveis os contratos de entrada e saída trimestrais, com vigências previstas para o terceiro e quarto trimestres deste ano

A TBG, empresa que administra o gasoduto que faz o transporte do gás da Bolívia para o Brasil, e única do setor ainda sob controle da Petrobras, anunciou a realização da sexta rodada para oferta de capacidade de transporte de gás natural de produtos de curto prazo, dando continuidade ao processo de abertura do mercado de gás no Brasil.

Na quarta-feira, a estatal anunciou que o seu Conselho de Administração aprovou a venda dos 10% restantes que possuía na Nova Transportadora do Sudeste (NTS) para a Nova Infraestrutura Gasodutos Participações, fundo gerido pela Brookfield e pela Itaúsa, que já são controladores da NTS, por R$ 1,8 bilhão.

A Transportadora Associada de Gás (TAG), que atua no Nordeste, já havia sido vendida para a Engie e a Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ), em 2019, que no ano passado adquiriram os 10% que faltavam, por R$ 1 bilhão.

A sexta rodada da TBG será realizada entre os dias 3 e 7 de maio, quando estarão disponíveis os contratos de entrada e saída trimestrais, com vigências previstas para o terceiro e quarto trimestres deste ano. Esse período compreende desde a publicação da capacidade disponível até a assinatura do contrato.

A modalidade mensal de contrato de capacidade firme será ofertada entre os dias 10 e 14 de maio. A aquisição desse produto é para o período entre junho e dezembro deste ano. Os produtos diários serão liberados para contratação entre os dias 17 e 19 de maio. Os pedidos diários também estão disponíveis no site da companhia, disse a TBG em nota.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo