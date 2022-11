Taxas de juros mostram volatilidade e passam a cair em meio a liquidez reduzida

Após abrirem em alta, corrigindo um pouco da queda da véspera, as taxas passaram a cair, mesmo com o dólar ainda em alta ante o real

Os juros futuros começam a sexta-feira voláteis. Após abrirem em alta, corrigindo um pouco da queda da véspera, as taxas passaram a cair, mesmo com o dólar ainda em alta ante o real num dia de agenda esvaziada lá fora e com poucos indicadores no Brasil. A liquidez é reduzida. O noticiário relacionado à transição para o governo de Luiz Inácio Lula da Silva segue no foco doméstico especialmente em dia de agenda fraca no exterior e no Brasil.

O mercado digere a nota do setor externo, divulgada há instantes

O déficit em conta corrente somou US$ 4,625 milhões em outubro, um saldo negativo menor do que o esperado, de -US$ 4,750 bilhões segundo a mediana das expectativas coletadas pelo Projeções Broadcast com o mercado financeiro. O Investimento Direto no País (IDP) somou US$ 5,541 bilhões em outubro, aquém da mediana de US$ 9,185 bilhões das estimativas.

Às 9h32, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 caía a 13,30%, de 13,40% no ajuste anterior

O DI para janeiro de 2025 batia mínima de 13,55%, de 13,64%, e o para janeiro de 2024 recuava a 14,24%, de 14,31%.

Estadão Conteúdo