‘Swing de preço foi sem precedentes’, diz executivo da Vale ao explicar resultados

Os resultados guardam relação direta com a variação do preço do minério de ferro nos respectivos períodos

Lucas Bombana

Embora a Vale tenha registrado um crescimento de 33,6% do lucro líquido no terceiro trimestre, em bases anuais, se comparado com o resultado do trimestre imediatamente anterior, a mineradora sofreu uma queda de quase 50% em seu lucro.

Os resultados guardam relação direta com a variação do preço do minério de ferro nos respectivos períodos. Durante teleconferência com analistas sobre os resultados do terceiro trimestre, o vice-presidente executivo de finanças e de relações com investidores da Vale, Luciano Siani, afirmou que, no início do trimestre, a cotação do minério de ferro por tonelada era de US$ 207 (R$ 1.161).

Frente a todas as mudanças em curso no gigante asiático, o preço da commodity escorregou para US$ 117 (R$ 656,58) no final de setembro, uma variação, portanto, de US$ 90 (R$ 505,06) em apenas três meses. “Esse trimestre foi sem precedentes, pelo swing de preço”, afirmou Siani.

Presidente da mineradora, Eduardo Bartolomeo disse que tem comumente se utilizado da analogia com uma maratona nas conversas que têm tido com investidores para falar sobre o momento da empresa. “Commoditie é cíclica, temos de estar preparados para o inverno e para o verão”, afirmou o executivo.

Segundo Bartolomeo, o programa de recompra de até 200 milhões de ações anunciado na véspera “evidencia nossa confiança no potencial de geração da Vale”. Com base no fechamento das ações nesta quinta-feira (28) de R$ 23,70, o programa pode movimentar cerca de R$ 14,7 bilhões. “A perspectiva é de fato uma freada [da China] no fim do ano para bater a meta de energia, tem ainda as Olimpíadas de Inverno no começo do ano, mas sem dúvida depois uma retomada”, disse o vice-presidente de ferrosos, Marcello Spinelli.

De toda forma, frente à maior volatilidade esperada à frente por conta das mudanças na economia chinesa, Spinelli afirmou também que o nome do jogo neste momento é priorizar a qualidade da matéria-prima. “Há uma gradual redução da produção chinesa sim, mas um aumento relevante da participação de produtos de qualidade, onde a gente tem vantagem competitiva grande em relação à concorrência”, afirmou o vice-presidente de ferrosos da mineradora. “Não acho que deixou de ser sexy a indústria. Ela está passando por um ajuste.”