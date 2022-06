Supermercados pedem freio em preço de alimento em evento com Paulo Guedes

Também nesta quarta-feira, o IBGE apontou desaceleração de 0,47% no IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) em maio

Joana Cunha

São Paulo, SP

O presidente da associação de supermercados Abras, João Galassi, defendeu nesta quinta (9), durante o evento do setor que teve a presença online do ministro Paulo Guedes, que a nova tabela de preços da indústria para o varejo fique só para 2023.

O freio no repasse dos preços dos fabricantes seria a solução emergencial para contornar a inflação dos alimentos até o fim do ano, segundo a entidade.

“Considerando que não incide impostos federais sobre a cesta básica, como podemos oferecer os itens da cesta básica a menor custo? Não podemos ficar de braços cruzados aguardando uma solução. Após nossa primeira sessão temática, que será justamente a redução de custos através da reforma tributária, peço às autoridades e líderes que nos debrucemos para solucionar a urgência do momento. A sociedade precisa da cadeia nacional de abastecimento. Quero lançar um desafio: nova tabela só em 2023”, disse Galassi no Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento.

