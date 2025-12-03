Smart Fit compra rede de academias de R$ 200 milhões em Brasília

DANIELE MADUREIRA

FOLHAPRESS

O grupo Smart Fit, de academias de ginástica, anunciou nesta terça-feira (2) a compra do controle de uma concorrente em Brasília, a Evolve Participações em Sociedades S.A., dona de 28 unidades próprias. O contrato para subscrição de novas ações ordinárias que representam, no mínimo, 60% do capital social total da Evolve se baseia no seu valor declarado de R$ 199,7 milhões (incluindo dívidas e caixa disponível).



Em comunicado ao mercado, a Smart Fit afirma que a aquisição “está em linha com a sua estratégia de expansão e fortalece sua presença na região Centro-Oeste, adicionando academias localizadas em pontos comerciais estratégicos”. A Evolve tem sete unidades em construção.



A iniciativa representa uma guinada nos rumos do grupo, dono da popular rede de academias de musculação Smart Fit, cujas mensalidades giram em torno de R$ 120, e da rede de academias de ginástica Bio Ritmo, premium, onde a mensalidade chega a R$ 550. Até hoje, o grupo cresceu principalmente de maneira orgânica: nos últimos cinco anos, mais que dobrou de tamanho, passando de 865 unidades no terceiro trimestre de 2020 para 1.867 academias ao final de setembro deste ano.



No período, o número de clientes avançou de 2,8 milhões para 5,2 milhões.



“Nossa tese de expansão orgânica se mantém. Mas estamos sempre atentos a players que tenham unidades em locais estratégicas, acredito que existam novas oportunidades no horizonte”, disse à reportagem Diogo Corona, principal executivo de operações do Grupo Smart Fit.



Até hoje, o grupo só havia realizado duas operações de aquisição relevantes: a Just Fit, em 2021, dona de 23 unidades; e o studio de bike Velocity, em 2024, que opera no modelo de franquia, hoje com 82 unidades.



De acordo com Corona, as conversas com a Evolve começaram há cerca de dois anos. “Estamos comprando principalmente os pontos, em locais estratégicos”, afirmou ele, que deve manter a marca nos próximos anos.



Na negociação anunciada nesta terça, o valor total das novas ações a serem subscritas pela Smart Fit vai corresponder a até R$ 100 milhões, sendo que R$ 40 milhões serão pagos na data de fechamento da transação e o valor remanescente será saldado em até dois anos, corrigido pela inflação, conforme o cumprimento de determinadas condições em contrato.



“O enterprise value da transação é de R$ 199,7 milhões e a participação final da Smart Fit está sujeita a apuração da dívida líquida final na data do fechamento da transação. Na data do fechamento da transação será celebrado o acordo de acionistas da Evolve, regulando, entre outros assuntos, a governança da companhia e a outorga de opções de compra e de venda que permitirão à Smart Fit adquirir a totalidade das ações de emissão da Evolve detidas pelos acionistas minoritários”, diz o comunicado divulgado nesta terça.



O fechamento do negócio também depende de aprovação junto ao Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).



Fundada em 1996 por Edgard Corona, a empresa se apresenta líder no setor fitness na América Latina em número de clientes e academias. Está presente em 15 países da América Latina e no Marrocos. No continente, além do Brasil, possui operações próprias no México, Colômbia, Chile, Peru, Panamá, Costa Rica, Argentina, Paraguai e Uruguai. Tem franquias também no Brasil, México, Colômbia, República Dominicana, El Salvador, Equador, Guatemala e Honduras.



Além de Smart Fit e Bio Ritmo, o grupo é dono da Nation CT (rede para atletas de alto rendimento), das marcas de studios Race Bootcamp, Vidya Studio, Tonus Gym, One Pilates, Jab House, Kore e Velocity, além do agregador Total Pass e do produto digital Queima Diária. Em 2024, registrou receita líquida de R$ 5,58 bilhões. Deve encerrar o ano com abertura de 360 unidades.



RAIO-X GRUPO SMART FIT

Fundação: 1996

Sede: São Paulo

Presença: 1.867 unidades em todos os estados do país e no Distrito Federal e mais 15 países

Funcionários: 20 mil

Principais concorrentes: BodyTech, Blue Fit, Fórmula, Cia Athletica e redes regionais

Receita líquida 2024: R$ 5,58 bilhões