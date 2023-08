Setor público tem déficit primário de R$ 35,809 bilhões em julho, afirma BC

O resultado primário reflete a diferença entre receitas e despesas do setor público, antes do pagamento dos juros da dívida pública

O setor público consolidado (Governo Central, Estados, municípios e estatais, com exceção de Petrobras e Eletrobras) registrou déficit primário de R$ 35,809 bilhões em julho, após resultado deficitário de R$ 48,899 bilhões de junho, informou o Banco Central (BC) nesta quinta-feira, 31.

O dado de julho foi o pior desempenho das contas consolidadas do País para o mês desde 2020, quando o déficit chegou a R$ 81,070 bilhões no sétimo mês do ano, em meio ao enfrentamento da pandemia de covid-19. Em julho de 2022, houve superávit primário de R$ 20,440 bilhões. O resultado primário reflete a diferença entre receitas e despesas do setor público, antes do pagamento dos juros da dívida pública.

O déficit primário consolidado de junho ficou pior que a mediana deficitária de R$ 30,850 bilhões apurada pela pesquisa do Projeções Broadcast. O intervalo das estimativas de analistas do mercado financeiro iam de déficit de R$ 39,960 bilhões a de R$ 8,300 bilhões.

No mês, o resultado fiscal foi composto por um déficit de R$ 32,478 bilhões do Governo Central (Tesouro Nacional, Banco Central e INSS). Já os governos regionais (Estados e municípios) influenciaram o resultado negativamente com R$ 4,236 bilhões em julho. Enquanto os Estados registraram um déficit de R$ 1,612 bilhão, os municípios tiveram resultado negativo de R$ 2,624 bilhões. As empresas estatais registraram dado superavitário de R$ 904 milhões.

Acumulado

As contas do setor público acumularam um déficit primário de R$ 56,179 bilhões no ano até julho, o equivalente a 0,92% do Produto Interno Bruto (PIB), informou o Banco Central nesta quinta. Até junho, o déficit acumulado era de R$ 20,369 bilhões. Somente no sétimo mês de 2023, houve déficit primário de R$ 35,809 bilhões.

O déficit fiscal no ano até julho ocorreu na esteira do saldo negativo de R$ 74,804 bilhões do Governo Central (1,23% do PIB). Os governos regionais (Estados e municípios) apresentaram um superávit de R$ 21,055 bilhões (0,35% do PIB) no período. Enquanto os Estados registraram um superávit de R$ 22,176 bilhões, os municípios tiveram um saldo negativo de R$ 1,122 bilhão. As empresas estatais registraram um resultado negativo de R$ 2,429 bilhões no ano até junho.

Resultado nominal

O setor público consolidado registrou um déficit nominal de R$ 81,914 bilhões em julho. Em junho, o resultado nominal havia sido deficitário em R$ 89,625 bilhões e, em julho de 2022, o saldo foi negativo em R$ 22,498 bilhões. Em 12 meses até julho, as contas consolidadas do País tiveram déficit nominal de R$ 721,797 bilhões 6,96% do PIB. No ano, o resultado deficitário é de R$ 439,606 bilhões.

O resultado nominal representa a diferença entre receitas e despesas do setor público, já após o pagamento dos juros da dívida pública. No sétimo mês de 2023, o governo central registrou déficit nominal de R$ 69,528 bilhões. Os governos regionais tiveram saldo negativo de R$ 12,802 bilhões, enquanto as empresas estatais registraram superávit nominal de R$ 416 milhões.

