Setor de serviços, o principal do PIB, tem alta de 0,4% no primeiro trimestre

A agropecuária, teve crescimento de 5,7% no primeiro trimestre, na comparação com os três meses anteriores ajudou a segurar a economia

Leonardo Vieceli e Eduardo Cucolo

Rio de Janeiro, RJ e São Paulo, SP

O setor de serviços, que representa a principal fatia do PIB (Produto Interno Bruto) nacional, teve variação positiva de 0,4% no primeiro trimestre de 2021, em relação aos três últimos meses de 2020. O dado foi divulgado nesta terça-feira (1º) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Pela ótica da oferta, o setor responde por cerca de 70% do PIB brasileiro. Engloba uma grande variedade de negócios, de pequenos comércios a instituições financeiras e de ensino. Também é o principal empregador no país.

Ao longo da crise do coronavírus, serviços diversos foram atingidos por restrições à circulação de pessoas impostas para conter a disseminação da doença. O setor reúne empresas dependentes do movimento presencial de clientes, como bares, restaurantes e hotéis.

No primeiro trimestre, a piora da pandemia chegou a gerar novas restrições a serviços. As taxas de isolamento, entretanto, ficaram menores se comparadas com o início da crise sanitária.

O IBGE também informou que a indústria, outro grande setor pela ótica da oferta, teve alta de 0,7% no primeiro trimestre.

Durante a crise sanitária, uma queixa recorrente de empresários industriais é a escassez de insumos e a disparada de preços de matérias-primas, reflexos do desarranjo de cadeias produtivas e da alta do dólar.

Em abril, a CNI (Confederação Nacional da Indústria) afirmou que a “economia terá problemas enquanto toda a população não for vacinada”.

A agropecuária, que completa o trio de setores pelo viés da oferta, teve crescimento de 5,7% no primeiro trimestre, na comparação com os três meses anteriores. Ao longo da pandemia, o setor conseguiu crescer com o apetite internacional por commodities.

