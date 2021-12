Setor de serviços abre 180.960 vagas em novembro e puxa dados do Caged

O salário médio de admissão nos empregos com carteira assinada passou de R$ 1.810,54, em outubro, para R$ 1.778,84 em novembro.

A abertura líquida de 324.112 vagas de trabalho com carteira assinada em novembro no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) foi novamente puxada pelo desempenho do setor de serviços no mês, com a criação de 180.960 postos formais, seguido pelo comércio, que abriu 139.287 vagas.

Já a construção civil gerou 12.485 vagas em novembro, enquanto houve um saldo de 8.177 contratações na indústria geral. Por outro lado, na agropecuária foram fechadas 16.797 vagas no mês.

No penúltimo mês do ano, todas as 27 Unidades da Federação obtiveram resultado positivo no Caged. O melhor desempenho foi novamente registrado em São Paulo, com a abertura de 110.198 postos de trabalho. Já o menor saldo foi o de Roraima, que registrou a criação de 413 vagas em novembro.

Grupo Alimentação e Bebidas tem alta de 0,35% no IPCA-15 em dezembro

Os gastos das famílias com alimentação e bebidas passaram de uma alta de 0,40% em novembro para um avanço de 0,35% em dezembro, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) divulgado nesta quinta-feira, 23, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O grupo Alimentação e bebidas deu uma contribuição de 0,07 ponto porcentual do grupo para a taxa de 0,78% do IPCA-15 deste mês.

A alimentação no domicílio saiu de uma elevação de 0,50% em novembro para avanço de 0,46% em dezembro. O destaque foi o café moído, que subiu 9,10%, após já ter aumentado 4,91% em novembro.

Houve aumentos ainda nas frutas (4,10%) e carnes (0,90%), assim como na cebola (19,40%). Por outro lado, ficaram mais baratos o tomate (-11,23%), leite longa vida (-3,75%) e arroz (-2,46%).

A alimentação fora de casa aumentou 0,08% em dezembro, depois de ter subido 0,15% em novembro. Houve alta de 1,62% na refeição fora de casa este mês, mas recuo de 3,47% nos preços do lanche, item que contribuiu com -0,06 ponto porcentual para o IPCA-15 de dezembro.

Estadão Conteúdo