Setor de eletroeletrônicos leva proposta a Guedes para excluir Zona Franca em corte de IPI

Nascimento diz que Guedes reforçou a intenção de reduzir o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), que é um pedido antigo

Joana Cunha

São Paulo, SP

A reunião do ministro da Economia, Paulo Guedes, na última sexta-feira (11) com a Coalizão Indústria, grupo de representantes de mais de dez setores empresariais, foi conclusiva, na opinião de Jorge Nascimento, presidente da Eletros, que reúne os fabricantes de eletroeletrônicos concentrados na Zona Franca de Manaus.

Nascimento diz que Guedes reforçou a intenção de reduzir o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), que é um pedido antigo de grande parte da indústria, mas sofre ressalvas da Eletros, porque o setor diz que o corte no tributo pode comprometer as vantagens comparativas da Zona Franca.

“Segundo ele informou, a redução do IPI está pronta, mas depende do que vai acontecer com as PECs. Só consegue reduzir o IPI, se a PEC dos Combustíveis não avançar”, relata o presidente da Eletros, que participou da reunião com Guedes.

Nascimento diz que levou ao ministro uma proposta para excluir do corte no IPI os produtos fabricados na Zona Franca de Manaus, sugestão que, segundo ele, foi bem recebida por Guedes.

“Com isso, você mantém essa vantagem comparativa, preservando a situação atual. Não tem ganho nem perda para ninguém. As indústrias da Zona Franca de Manaus continuam competitivas frente ao importado. Quem está fora dela ganha a redução, e o governo segue com a ideia de implementar uma política de redução de imposto do IPI”, diz Nascimento.